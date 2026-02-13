山口県宇部市の住宅で、74歳の男性が死亡しました。男性は頭などに複数の傷があり布団がかけられた状態で、警察が殺人も視野に捜査しています。

■現場は山口・宇部市の住宅街

規制線が張られた一軒家。その一室で、住人の古谷歳雄さん（74）は亡くなっていました。

何者かが古谷さんの命を奪ったのか、警察が殺人の可能性を視野に捜査しています。

現場があるのは、山口県宇部市の住宅街。

記者

「住宅街から少し坂を上ったところにある住宅で遺体が発見されたということです」

■遺体発見のきっかけは「自治体の定期訪問」

近隣住民の話では“最近引っ越してきて近所付き合いが薄かった”という古谷さん。

74歳で一人暮らし。遺体で見つかったきっかけは「自治体の定期訪問」でした。

警察によりますと、今週月曜日（9日）の午後2時すぎ、市職員から「男性が布団で意識・呼吸なし」と通報があったといいます。

■頭に鈍器で殴られたような傷 “強盗などの可能性は低い”

畳の上であお向けの状態だったという古谷さん。上から布団がかけられていたといいます。そして、頭には鈍器で殴られたような10センチほどの傷。頭以外にも複数の傷があったといいます。

司法解剖の結果、亡くなったとみられるのは今月初めごろで、警察は現場の状況から強盗などの可能性は低いとみているということです。