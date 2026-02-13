「五輪に出たい」と夢見た少女が、憧れの舞台で輝きを放った。

スノーボード女子ハーフパイプで銅メダルを獲得した小野光希選手（２１）。競技者としての意識が大きく変わったきっかけは、女子スノーボード界のレジェンドからの一言だった。（中薗あずさ）

お守りを忍ばせた左胸をたたき、空を見上げて深呼吸。いつものしぐさで気持ちを落ち着かせてスタートした決勝１回目で、横３回転や後ろ向きに回転する大技など五つの技を完璧に決め、両手を高く上げて滑り終えると、この日自身の最高となる８５・００点をたたき出した。

決勝は３回のうち最高点で争う。３回目を終え、祈りながら後続の１０人の滑りを待つことに。銅メダルが決まった瞬間は、しゃがみ込んで泣いた。

バンクーバー大会で夢中に

埼玉県吉川市出身。姉を追って、３歳頃から雪山で滑り始めた。幼稚園児だった２０１０年、テレビで見たバンクーバー五輪のハーフパイプに魅了される。何度も録画を見返し、滑走順や技を覚えて母親に解説した。卒園式では「大きくなったらオリンピック選手になりたい」と夢を語った。

学校のマラソン大会だったら１位、硬筆大会なら金賞を受賞しなければ気が済まないほどの負けず嫌い。小学４年で初めて出た、全国大会への出場権がかかったハーフパイプの大会で思うような結果が出ず、闘争心に火がついた。週末は練習場に通い、営業時間の終了間際まで練習を続けた。

中学１年の時、トップ選手が子供たちにアドバイスを送るテレビ番組の収録で出会ったのが、スノーボード女子パラレル大回転の竹内智香選手（４２）だ。

１４年ソチ五輪の銀メダリストから滑り方のコツを教わった後に今後の目標を聞かれ、「オリンピックに出ること」と答えると、こう言われた。「出るだけでいいの？」。この一言にハッとさせられた。「出るだけじゃだめだ。メダルを取らなきゃ」

「次は金」

１７歳で初出場した２２年の北京五輪では大技に挑戦したものの、転倒して９位。しばらく落ち込み、家に引きこもった。それでも、「二度とあんな思いはしたくない」と気持ちを奮い立たせ、早大に通いながら学業と競技の両立を図った。

２３年の世界選手権で銅メダルを獲得した。すると、竹内選手からＳＮＳを通じて、「おめでとう。頑張ったのが報われて感動した」というメッセージが届いた。「自分の頑張りを見てくれている人がいるんだ」と、より一層練習に励む原動力になった。

今回の五輪で引退する竹内選手は「小野選手の活躍で多くの子供が夢や希望を受け取ると思う」と期待する。

「次のゴールは金メダル。もっと良い結果を出すためにベストを尽くしたい」。夢をかなえたメダリストは、レジェンドからしっかりとバトンを受け取った。