恒星「LHS1903」を中心とした「内外逆転型」の惑星系を描いた想像図/ESA

（CNN）地球から約116光年離れた系外惑星系が、惑星の形成に関する通説を覆す可能性がある――。米航空宇宙局（NASA）や欧州宇宙機関（ESA）の望遠鏡を駆使してこの惑星系を発見した研究チームが明らかにした。

この惑星系では、宇宙で最も一般的なタイプの恒星である赤色矮星（わいせい）の「LHS1903」の周りを、四つの惑星が公転している。特異なのはその並び方だ。最も内側に岩石惑星があり、次の二つはガス惑星、そして意外にも最も外側に再び岩石惑星が来る。

この並びは銀河系全体や私たちの太陽系で一般に見られるパターンとは異なる。通常は岩石惑星（水星や金星、地球、火星）が恒星に比較的近い位置を周回し、ガス惑星（木星、土星、天王星、海王星）はより遠方に位置する。

天文学者はこうした一般的なパターンになる理由について、若い恒星を取り巻くガスや塵（ちり）の円盤内で惑星が形成されることに起因すると見ている。恒星に近い内側の領域は非常に高温で、水や二酸化炭素などの揮発性化合物は蒸発する一方、鉄や岩石を形成する鉱物など、極端な熱に耐えられる物質のみが凝集して固体の粒子になる。このため、内側の領域で形成される惑星は主に岩石惑星となる。

恒星からさらに遠方、科学者が「スノーライン」と呼ぶ境界線より外側では、水などが固体の氷として凝固できるほど低温となる。このプロセスにより、惑星の核は急速な成長を遂げる。形成中の惑星が地球の約10倍の質量に達すると、大量の水素やヘリウムを引き込むほど重力が強力になり、一部のケースでは、こうした「暴走的」と言われる急速な成長から、木星や土星のような巨大ガス惑星が生み出される。

学術誌サイエンスに12日付で発表された論文の筆頭著者で、英ウォーリック大学物理学部の助教を務めるトマス・ウィルソン氏は、「惑星形成のパラダイムでは、恒星に非常に近い内側の位置に岩石惑星があると考えられてきた。私たちの太陽系も同様だ」と説明。「恒星からここまで遠い位置、こうしたガス惑星のさらに外側に岩石惑星が来る例は初めてだ」と指摘した。

この異例の岩石惑星「LHS1903e」は半径が地球の約1.7倍に上り、地球と似た密度や組成で地球より巨大な「スーパーアース」に分類される。だが、LHS1903eはなぜ、理論や従来の観測結果と反してこの位置にあるのだろうか。

ウィルソン氏は「これらの惑星はそれぞれ全く異なる環境で形成されたものだと考えられる。それがこの惑星系の特異な点だ」「この外側の惑星は中央の二つの惑星に比べて岩がちだ。標準的な惑星形成の理論では本来起こらないことだが、我々の見方では、他の惑星の後に遅れて形成されたのだと思う」と指摘する。

「ガス枯渇型」の形成

この惑星系はまず、新たな系外惑星の発見を目的に2018年に打ち上げられたNASAの「トランジット系外惑星探査衛星（TESS）」を使って発見された。その後、系外惑星を持つ既知の恒星を調査する目的で19年に打ち上げられたESAの「ケオプス」で解析された。研究チームは世界各地に散らばる他の望遠鏡のデータも活用し、大規模な国際共同研究となった。

「内外逆転型」の奇妙な惑星系であることが確認された後、研究者らは最も外側に位置する岩石惑星について説明しようと、複数の仮説を検証。他の惑星との衝突で形成された可能性や、外層大気を失ったガス惑星の残骸である可能性がないか解明を試みた。

「今回の研究では何度も動的解析を行った。基本的には、これらの惑星を互いに衝突させたり他の惑星を衝突させたりして、大気を除去できるか、衝突を通じて惑星を形成できるかを調べるものだ」「しかし、この方法ではこうした惑星を作り出すことはできない」（ウィルソン氏）

衝突による形成などの可能性を排除した後、研究チームはウィルソン氏の言う「ガス枯渇型」の形成メカニズムにたどり着いた。太陽系とは逆の順序で、最も内側の惑星から始まって外側へと順々に惑星が形成されたというものだ。

ウィルソン氏は「内側の惑星から始まり、主星から遠ざかっていく形成メカニズムをたどったとすると、最も外側の惑星は最も内側のものより何百万年も遅れて形成されたことになる」「外側の惑星は後になって形成されたため、実際には惑星を形成するガスと塵が円盤内にそれほど残っていなかった」との見方を示す。

太陽系ではまず巨大ガス惑星が形成され、その後に内側の四つの岩石惑星が誕生した。海王星の軌道の外側にも冥王星など岩石質の天体はあるが、ウィルソン氏によると、LHS1903eに比べはるかに小さく、氷が多い。他の太陽系惑星のかなり後に衝突の結果として形成された可能性が高いという。