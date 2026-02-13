工藤静香、バラ柄スカジャンにメッシュ金髪 “ド派手スタイル” に反響…50代でも貫くヤンキーファッションの凄み

歌手の工藤静香が、2月13日までに、自身のInstagramを更新。ド派手なスタイルを披露し、注目が集まっている。

工藤は、ピンクや水色のスパンコールでバラの模様がいくつも縫いつけられたスカジャンを羽織り、濃い紫色のチノパンをはいた写真を公開。髪は茶髪に金色のメッシュが入っており、服装もあいまって迫力のあるショットに仕上がっている。

投稿では、服装には特に触れず、《朝食に、ブロッコリーチーズパン！これは洗い物も出なくて楽です。耐熱容器に入れて、レンジでチン 朝食に最高です！》と、手作りの朝ご飯を紹介。作詞に苦戦していると、日々の音楽活動についても明かしていた。

このところ、落ち着いたファッションが続いていた工藤だが、久々に “ヤンキースタイル” ともいえるド派手な服装を見せた。コメント欄では、工藤の着こなしに対する称賛が相次いでいる。

《しーちゃん 花柄のジャケットめっちゃカッコイイ》

《お気に入りのチノパンの色違いかな、ジャンパーと今日もカッコいいです》

《こういうのなかなか着こなせないけど、スタイル良いしヘアとすごく合ってます パープルのパンツもすごく良い》

現在55歳の工藤だが、スタイルのよさは相変わらず。Instagramでは、日々のファッションを発信しており、ハイブランドでシックに固める日もあるかと思えば、デニムジャケットにヒョウ柄スカート、ロングブーツという強烈な組み合わせが炸裂することもある。

「工藤さんの場合、あまり流行に乗ることはなく、自分の着たいものを貫いている印象です。過去には、『全身新品もいいけれど、私は新しい服と、古い服を組み合わせるのも好きです』とこだわりを明かしたこともあります。

柄物やレザーアイテム、デニムやロングブーツなどをよく身に着けており、気に入ったアイテムはお直しに出して、長く着る主義だといいます。

結果的に、“昭和っぽい” などと言われてしまう場面もありますが、なんとなく馴染んでしまうので、工藤さんにしかできないコーデといえますね」（芸能記者）

ド派手ファッションを着こなせるのは、工藤の存在感あってこそだ。