「ネイビー ＝ かっちりしすぎ」→ そんなことない！【ZARA】大人がシャレる「本命アイテム」
きちんと感が備わったネイビーは、かしこまったシーンだけでなく、大人のカジュアルコーデでも活躍させたいカラー。配色や柄を効かせたアイテムなら、かっちり感は控えめにシャレ見えを狙えそうです。そこで今回は【ZARA（ザラ）】から「本命アイテム」をご紹介。ネイビーをベースにしつつ、シルエットやディテールで程よく力を抜いた着こなしを楽しめそうなので、チェックしてみて。
抜け感のある配色で遊び心ある大人ネイビー
【ZARA】「コントラスト ニットジャケット」\6,290（税込）
ネイビーでも重たく見えない理由は、ピンクの配色。ポケットや袖口に効かせた淡いピンクのトリムがきちんと感を中和し、女性らしい柔らかさをプラスします。遊び心を感じるデザインで、大人女性もデイリー使いしやすそう。カジュアルなジーンズ合わせでも、上品に着こなせる予感です。
柄 × ワイドシルエットでこなれ感をプラス
【ZARA】「ワイドレッグチェックパンツ ZW COLLECTION」\13,590（税込）
こちらのチェックパンツは、ネイビーにチェック柄を組み合わせることで、マニッシュながらも抜け感のある印象に仕上がっています。ネイビーの真面目さを程よく崩し、洗練された雰囲気を演出してくれる一本になりそう。
Writer：licca.M