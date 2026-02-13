荒谷翔大が、2026年第1弾となる新曲「東京」を本日配信リリースした。あわせて、MVも21時にプレミア公開される。

真冬の東京都内にて全編ロケで撮影されたMVには、俳優の夏子が出演している。夕焼けの黄昏から夜の大都会で切なくも力強く歌いあげる荒谷に注目の作品仕上がっているとのこと。なお、今作のジャケットも野元喬文が担当している。

ジャケット写真

またリリースに合わせて、温もりのある新アーティスト写真も公開された。

そして、6月には東京、大阪、福岡にてグランドピアノツアーを開催することも発表された。2025年のツアーファイナル東京公演で荒谷がピアノ弾き語りを披露し反響を受け、それに応える形での開催となったとのことだ。

◾️グランドピアノツアー＜荒谷翔大 Duo Grand Piano One Man Live＞ 2026年

6月6日（土）東京 BLUE NOTE PLACE 開場18:00 / 開演19:00

Info：03-5789-8818 (BLUE NOTE PLACE)

6月12日（金）大阪 島之内教会 開場18:00 / 開演18:30

Info : 06-6341-3525 (YUMEBANCHI)

6月13日（土）福岡 Gate’s7 開場18:00 / 開演18:30

Info；092-712-4221 ( BEA)

URL：https://aratanishota.com/news/news-1580/

◾️「東京」

2026年2月13日（金）リリース

配信：https://lnk.to/as_tokyo

◾️ライブ情報 2026年

2月15日（日）愛媛県県民文化会館 サブホール＜土岐麻子×荒谷翔大 スペシャルツーマンコンサート quiet music revue in EHIME＞【solo set】

3月17日（火）、20日（金）東京・新宿シアタートップス＜【舞台】「こころ」季節と朗読 byライブナタリー＞

3月21日（土）愛知＜IMAIKE GO NOW 2026＞

3月31日（火）愛媛・木と樹＜荒谷翔大 弾き語りワンマンライブ＞【solo set】

4月11日（土）神奈川・BLUE Enoshima＜“With the New Era”『No.8』Vol.5＞【solo set】

4月18日（土）大阪・KANPAI PARADE【solo set】

4月26日（日）富山 恋人たちのPARK FES【solo set】