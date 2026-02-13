女優のビジュー・フィリップス（45）が、腎臓提供を求める緊急の呼びかけを行った。ビジューは生まれつき腎臓が未発達で、出生直後からNICU（新生児集中治療室）で透析治療を受けていた過去を持つ。2017年には友人から腎臓提供を受け移植に成功したが、度重なる合併症により拒絶反応が発生。現在はロサンゼルスの病院で透析を受けており、新たな生体ドナーが必要な状況となっている。



【写真】シングルマザー女優の悲痛な訴えも 拘束中の元夫

ビジューはインスタグラムで「腎臓を探す助けが必要です。友人として、姉として、叔母として、そして何よりも勇敢な娘を育てるシングルマザーとしてお願いしています」と投稿。2017年の移植により「8年間、娘の母でいられる貴重な時間が得られた」としつつ、BKウイルスの影響で細胞性・抗体性の拒絶が起きたと明かした。



さらに「現在UCLAのアンジェイ・ラストギ医師のもと、再び透析を受けています。どうか生体ドナーを見つける手助けをしてください。時間との闘いです」と訴えている。



ビジューは拘束中の元夫で「ザット'70sショー」出演の俳優ダニー・マスターソンとの間に、11歳の娘フィアナを持つ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）