【パラリンピック】アイスホッケー塩谷吉寛選手壮行会「チーム一丸となって戦う」【長野・塩尻市】
こちらも開幕が迫ってきました！
3月に開幕するミラノ・コルティナパラリンピックに出場する県関係の選手たちが13日、地元で大会への意気込みを語りました。
塩尻市に登場したのは地元出身でパラアイスホッケー日本代表の塩谷吉寛選手です。
百瀬市長をはじめ、母校の児童や生徒などが集まり壮行会が開かれました。
通常17人1チームの選手が交代で氷上に上がって戦うパラアイスホッケー。塩谷選手は日本が前回出場した2018年の平昌大会に出て「8位」となり、今回で2度目のパラリンピック出場となります。
母校の子どもたちからは…
児童
「アイスホッケーで楽しいなと感じる時は？」
塩谷選手
「楽しいのはみんなが1つになって点を決めた時。誰かがとかじゃなくてみんなで盛り上がるのでその時は楽しいですね。」
大会ではチーム一丸となって戦うと抱負を語りました。
塩谷吉寛選手
「（日本選手団スローガンの）“心をひとつに”という中で、市民の思いを受けて挑んできたいと思います」
パラアイスホッケー日本代表の初戦は「来月7日」でチェコと対戦します。