2018年平昌五輪で4位入賞、全日本選手権では4連覇を成し遂げるなど、日本女子のエースとして活躍したフィギュアスケーターの宮原知子さん。2022年の引退後は国内外のアイスショーに精力的に参加し、功績を築いている。

フィギュアスケート団体戦で銀メダルを獲得するなど、日本人選手の活躍が光るミラノ・コルティナ五輪。その見どころ、注目の選手、そして宮原さん自身が感じていた五輪の“空気”について伺った。（全2回の1回目／続きを読む）



五輪開幕前に取材に応じてくれた、フィギュアスケーターの宮原知子さん。2022年の引退後は、日本人で初めて、スターズオンアイス・カナダツアーにメインキャストとして招かれるなど、国内外のアイスショーで活躍する ©細田忠／文藝春秋

フィギュアスケートは男女ともにメダルに期待

――ミラノ・コルティナ冬季五輪では、多くの人がフィギュアスケートに注目していますね。

宮原知子さん（以下、宮原） 私もとても楽しみにしています。五輪は出場するアスリートにとっても最高の場。プレッシャーは計り知れないと思いますが、自分で手に入れた晴れ舞台なので、心から楽しんで欲しいですね。

――日本人選手の活躍はいかがでしょうか？

宮原 男子の鍵山優真選手は北京五輪に次いで2回目、坂本花織選手は平昌五輪、北京五輪に次いで3回目なので、プレッシャーとの向き合い方は体得していると思います。それに鍵山選手は北京五輪で銀メダル、坂本選手も銅メダルを獲っています。この2人の安定感は別格だと思います。

――鍵山選手は金メダルを獲れそうですか？

宮原 可能性はあると思います。ただ、イリア・マリニン選手という高難度のジャンプを得意とするアメリカの選手がいます。彼は史上初の4回転アクセルを成功させただけでなく、全種類の4回転を跳びますし、5回転にも挑戦しているという話を聞きますから、高得点をマークする可能性がとても高いんです。

それでも五輪は何が起きるか分かりません。鍵山選手がプログラムの完成度を高め、ミスなく滑り切れば期待は持てるのではないでしょうか。

――初出場の佐藤駿選手や三浦佳生選手はどうですか。

宮原 佐藤選手はジュニア時代から抜群の瞬発力を武器に、複数の4回転ジャンプやトリプルアクセルを得意としています。三浦選手は圧倒的なスピード感が最大の武器ですよね。

――三浦選手は、2023年の4大陸選手権では17歳8か月で優勝し、あのネイサン・チェン選手の最年少優勝記録を破っています。

宮原 2人とも22、21歳と若く、勢いがあります。五輪などの大舞台ではそれまで以上のパフォーマンスを発揮することが多々あります。勢いに乗っていってほしいですね。

――他に注目すべき選手はいますか？

宮原 私と同年代だから注目してしまうという面もありますが、カザフスタン代表のミハイル・シャイドロフ選手、フランス代表のケヴィン・エイモズ選手やイタリア代表のマッテオ・リッツォ選手の表現力にも注目していただきたいです。彼らの滑りは完成度が高く、フィギュアスケートの魅力がパッケージとして詰まっているようなんです。表現力や芸術性をぜひ味わっていただきたいです。

平昌五輪で共に出場した坂本選手への想い

――坂本選手はこの五輪を最後に、引退を表明していますね。最高の花道を飾って欲しいと願っている人が多いと思います。

宮原 坂本選手は今勢いもあるし、安定感も抜群。私も彼女の金メダルを願っている一人です。世界選手権では2022年から3連覇していますし、実力も折り紙付き。

――宮原さんと坂本選手は、平昌五輪で同じ日本代表として出場していますね。

宮原 当時、彼女の存在に本当に助けられました。一緒にいるだけでリラックスできるんです。性格がとっても明るいので、今回も日本チームのムードメーカーになっていると思います。

次世代の可能性と注目すべき海外のライバル選手

――勢いといえば、17歳の中井亜美選手が今乗りに乗っていますよね。今季シニアデビューしたばかりなのに、グランプリシリーズ初戦でいきなり優勝しましたし、シリーズファイナルでも2位に着けました。

宮原 トリプルアクセルなど難しいジャンプを難なくこなせていますし、スケーティングも華麗。若さが弾んだようなキレのあるスケーティングに視線が奪われてしまいます。

それから、20歳の千葉百音選手は正統派という印象で、ジャンプには安定感があるし、切れのあるスピンとステップも魅力です。今季のグランプリシリーズでも2回優勝していますから、期待大です。



――となると、女子は表彰台独占なんてことも？



宮原 可能性はゼロではないですが、ここに来てアメリカのアリサ・リウ選手とアンバー・グレン選手が実力を増してきました。

16歳で引退→復活したアメリカ選手も

――アリサ選手は16歳で出場した北京五輪後に引退していましたが、完全復活という感じです。

宮原 大学に入った2年前にまた氷上に戻ってきた。だから今、スケートが楽しくて仕方ないみたいです。彼女の滑りを見るとそれが伝わってくるので、見る方もワクワクします。復帰1年で世界女王になり、今季のGPファイナルでも優勝しています。坂本選手の最大のライバル選手になりそうですね。

――中立選手（AIN）として出場するロシアの18歳のアデリア・ペトロシャンはどんな選手ですか？ トリプルアクセルを含む全6種類の3回転と、4回転トウループ、4回転ループ、4回転フリップを跳ぶことができると言われていますが。

宮原 ウクライナ侵攻以降、ロシアは国際大会に参加できなくなっていますから、私もよく分からなくて……。でもロシアはもともとフィギュア王国なので、かなり実力に裏打ちされた選手のはずです。

私はロシア選手と闘ってきた世代なので、国際政治的な問題を差し置けば、やっぱりロシアの選手のパフォーマンスは見たい。彼女たちは幼少のときからスケートに取り組んでいますし、ロシアメソッドみたいなものも見えてきます。ペトロシャン選手の演技力を正確には掴んでいませんけど、大きな番狂わせを起こす選手かもしれません。

「五輪に魔物はいるのか？」

――宮原さんは平昌五輪で4位に入賞しています。やはり五輪は特別な大会でしたか？

宮原 そうですね。もちろん世界選手権やグランプリファイナルなども一つ一つ大事な大会で、緊張しましたけど、五輪は気持ちの持って行き方がまたひとつ違いました。出場する各国のメンバーはほぼ変わらないのに、皆、いつもと違う顔つきになっている。

――他の国際大会と、五輪の大きな違いはなんなのでしょうか？

宮原 やっぱり、4年に一度しか開催されないということでしょうか。それに、自国を背負っているという責任やプレッシャーが大きかったですね。

「五輪でいい演技をしたい」という思いが強すぎて…

――高校の卒論は「五輪に魔物はいるのか？」をテーマにしていたそうですが、実際、”魔物”はいたんでしょうか。



宮原 練習の時に感じました。30分しかないから動かないといけない、でもやり過ぎてもいけないし、と焦ってしまって。「五輪でいい演技をしたい」という思いが強すぎて、正常な判断を失いそうでした。「これが魔物と戦うってやつかな」と思っていましたね。

――でも、五輪ではのびのびと滑っていましたよね。



宮原 そうなんです。いざ本番を迎えたら、「今自分は五輪の舞台に立ってるんだ」と嬉しさが込み上げてきて、夢のようで、本当に楽しかった。ショートもフリーもワクワクしながら滑ることができました。

だから、五輪に魔物なんていないんです、本当は。いつの間にか自分で作り上げたプレッシャーの塊が、魔物の正体なんだと思います。

私は緊張しそうになるとビジュアライゼーション（可視化）をやっていました。どんな大会であれやることは一緒で、同じウォーミングアップ、同じ練習をして体が動くことを確認し、氷上でも同じことをやるだけ、と自分に言い聞かせていました。

試合に向かう前には部屋で、名前を呼ばれるところから点数が出るまでの過程をビジュアライゼーション。いわゆる、イメージトレーニングみたいなものです。

今回出場する選手たちも、これまでやってきた自分を信じて、のびのびと臨んで欲しいです。

撮影＝細田忠／文藝春秋

（吉井 妙子）