スタジオには気象予報士の平島さんです。富山県内、きょうは晴れましたね。春の気配が少しずつ感じられる頃になると、気になるのが「スギ花粉」です。



県によりますと、今年の飛散開始は3月3日前後と予想しています。



そもそも、どのようにして飛散開始を予想するのでしょうか。



富山県では、少しでも早く県民に知らせるため、県独自の方法で予想しています。



スギは夏に雄花ができ、秋にかけて雄花の中で花粉を作りますが、冬の間は成長を止める「休眠」の状態に入っています。そして、冬の低温にさらされたあと、気温の上昇とともに眠りから目覚めます。これを「休眠打破」と呼びます。





県の森林研究所では、冬の間も雄花を採取して「休眠打破」のタイミングを観測しています。そして休眠打破のあと、開花の目安となる「積算温度」が120度に近づくと、開花して花粉が飛び始めます。では飛散開始は、どのように観測しているのでしょうか。毎日、県の職員が標準木のもとへ足を運び、観測を行っています。富山県農林水産総合技術センター 森林研究所副所長 斎藤真己さん「8メートルくらいの長い棒を持って行って、実際にスギの雄花を叩くんですね。開花すると煙みたいにスギの花粉がふわっと飛ぶので、それが目視で開花が確認できたら公表するという方法を取っています。全国的な標準のやり方ですと、どうしても二日ほど遅れてしまいますので、スギが開花確認された場合はいち早く皆さんにスギ花粉情報としてお伝えしたいという思いで、この方法を富山県はとっています」今年の花粉の飛散量はどうでしょうか。平年より多くなりそうです。というのも、去年の夏は気温が高く雨が少なかったため、スギの雄花の生育が進んだということです。実は私も毎年、花粉症に悩まされていて、すでに、鼻がむずむずしたり、鼻水が出たりしています。森林研究所副所長 斎藤真己さん「急激に気温が上がったりすると標準木以外のスギでも、たまに開花するのがあるので、敏感な方もそれに反応して発症しているのかもしれませんね」今年の飛散開始は3月3日前後の予想ですが、去年の3月1日より早まる可能性もありそうです。マスクをしたり、帰宅後に服の花粉を払ったりと、早めに対策をとってください。