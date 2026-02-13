バイク無断売却“雲隠れ”の「多摩サイクル」オーナー逮捕　被害者「この辺でも一番老舗のバイク屋さん」も“自転車操業”被害総額5000万円以上か

警察官に連れられ、無表情で歩く男。

半年以上雲隠れしていたバイク店「多摩サイクル」のオーナー・米林豊容疑者（66）です。

客から預かっていたバイクを無断で売却したとして、業務上横領の疑いで逮捕されました。

同様の被害を訴える宮下さん：

（Q.経営者が逮捕された）ついに…。(Q.気持ちは？)この何カ月か長かったような、あっという間…。とにかく日々モヤモヤした気持ちで。いったんこれでホッとしたというか。

2025年7月に「イット！」で取材した東京・東村山市にある「多摩サイクル」の映像では、つい先ほどまで営業していたような状態が捉えられていました。

“購入したバイクが納車されない”などのトラブルが起きる中、米林容疑者は連絡が取れず、雲隠れ状態。

同様の被害を訴えるAさん：

私が購入したのはこの黒いものだったが、90万円ぐらいをそのまま現金一括で支払いをし、そのまま商品が来ないという状況。

警視庁によると、米林容疑者は2025年5月ごろに50代の男性客に新車のバイクを販売。

その後、店に届いたバイクの写真を男性に送るなどしていましたが、突如音信不通に。

その間に、別のバイクショップに120万円ほどでバイクを無断で売却した疑いが持たれています。

同様の被害相談は120件ほど警視庁に寄せられ、被害総額は5000万円以上にのぼるとみられています。

逮捕の一報、同様の被害を訴える人たちは「若干諦めていたところだったので、本当に朗報というかびっくりする話。買ったお金は戻ってこない若干もどかしさもある」「この辺でも1番老舗の大きいオートバイ屋さんだったので、全くそういうことやりそうな人には思えなかったし、一言でいいから謝ってほしいというのが、今話していても1番出てくるところ」と話しました。

米林容疑者は、バイクの横領で得た金を借金の返済などにあてていたとみられます。

警視庁によると「多摩サイクル」は3年ほど前から経営が立ち行かなくなり、自転車操業状態だったということです。

米林容疑者はバイクの無断売却について、「そのようなことをした」と供述しています。

警視庁は余罪を追及しています。