大相撲で先場所幕内に復帰して勝ち越した富山市出身の朝乃山が、きょう、ゆかりのある射水市の企業を訪れて、来場所への抱負を語りました。



「朝乃山～！でかーい」



朝乃山は、きょう射水市のアイシン軽金属を訪れました。従業員などに対してにこやかな表情で握手や写真撮影などに応じていました。



訪問が実現した背景には、アイシン軽金属の相撲部との深い絆があります。朝乃山をアマチュア時代から支援していて、今回は創立記念日を迎えたアイシン軽金属のイベントに本人が駆け付けました。





富山市出身・朝乃山「今回、雪が降ってる中で帰ってきたんですけど、富山県はやっぱり良いなって思います」アイシン軽金属・古村清志社長「朝乃山関は地元の星というか、そんな方なので、私たちも一生懸命応援したい」大けがを乗り越え、2度目の幕内復帰となった先月の初場所で、9勝6敗と勝ち越しを果たした朝乃山。幕内優勝の経験を持つ元大関には、来月の春場所でさらなる活躍が期待されています。富山市出身・朝乃山「（来場所は）初場所でできなかった2桁（勝利）目指して頑張りたいなと思います」朝乃山は、あすは富山市のホテルで開かれる激励会に参加する予定です。地元の熱い期待を力に、来場所は「2桁勝利」そして早い三役復帰を期待したいですね。