プロスケーターの宮原知子さん（27）。現役時代は抜群の安定感から「ミス・パーフェクト」と呼ばれ、2018年平昌五輪で4位入賞、全日本選手権では2014年から4連覇を果たすなど、日本女子フィギュア界のエースとして活躍した。2022年の引退後はアイスショーや振付で活躍する宮原さんに、現役時代を振り返って思うこと、現在の生活について伺った。（全2回の2回目／はじめから読む）

プロスケーターの宮原知子さん ©細田忠／文藝春秋

努力家の「ミス・パーフェクト」

――現役時代は、全日本選手権で4連覇したのをはじめ数々の国際大会で活躍し、芸術品のような華麗な演技から「ミス・パーフェクト」と呼ばれていました。

宮原知子さん（以下、宮原） ありがたいですけど、そう呼んでいただくたびに、「それはないやろ！」とずっと思っていました。ミスを一つもしなかった試合はほとんどなかったですから。ただ、「ミス・パーフェクト」と形容していただく以上は、その言葉に近づこうとしていました。

――宮原さんと言えば、ストイックな努力家としても知られていますよね。

宮原 練習は手を抜かなかった、と言えるとは思います。私の生真面目な性格のせいでもあるんですけど、練習中に課題が見つかったり、この部分をもっと詰めたいと思ったりすると、その日のうちにやってしまわないと気持ち悪くて……。寝る時に、「今日もやりきった！」満足して眠りにつきたかったんです。

――音楽と一体化したような演技力も評価されていますが、それは練習で身につくものですか？

宮原 私はそれほど感性が高くないと思っています。ただ、スケートを始めたころは両親の仕事の関係でアメリカに住んでいたんですけど、『ライオンキング』などのミュージカルやマジックショー、シルク・ドゥ・ソレイユなどによく連れて行ってもらっていたんです。

――子供の頃から『本物』に触れていた経験が、宮原さんの卓越した表現力に繋がっているんですね。

宮原 どうでしょう。両親には申し訳ないけど、あまり身につかなかった気が……（笑）。私はそれほどリズム感がよくないんです。だから、選曲するときに曲を深く理解することから始めました。プログラムを構成する際、音楽の背景、作曲家の心情、時代背景などを勉強して分析し、自分なりに理解した上で表現するという手順を踏んでいました。

だから私の表現力って生まれ持った感性ではなく、勉強して、後から身につけたものなんです。でも、この過程を踏んできたことが、引退した今、振付を依頼されるときにすごく役立っていますね。

人生の3つのターニングポイントは？

――4歳から始まったフィギュアスケート人生で、ターニングポイントを3つ上げるとしたらどこを切り取りますか？

宮原 迷いますが……。まずは小学校3年の時に初めて出場した国際大会ですね。色んな国の選手と一緒にスケートすることが楽しくて、楽しくて。それで大人になったら絶対、海外で活躍できる選手になりたいって思いました。

2つ目はシニアデビューした2013年の全日本選手権でしょうか。私は4位になったんですけど、本当にボロボロだったんですよ（笑）。浅田真央さんや鈴木明子さんらの滑りを間近で見て、シニアのすごさに圧倒されました。先輩たちのように強くなりたいと思ったし、中途半端な気持ちでは氷上に立てないと覚悟した大会でもありました。

――3つ目は引退ですか？

宮原 いえ、その前に単身でカナダにスケート留学したことですね。平昌五輪後の2019年に、もっと自分を磨こうとリー・バーケルコーチに指導を仰ぐことにしました。トロント郊外に住んで練習に励んでいたのですが、半年後にコロナが世界中に流行。カナダでも外出禁止令が出されてしまったんです。それで一人で部屋に閉じこもっていた時期でもあります。

――異国の地で一人は辛くなかったですか。

宮原 それが、全く問題ありませんでした。私はもともと一人が好きだし、コーチやカナダの友人たちとは連絡を取り合っていましたから。それよりも、こういう状況でじたばたしてもしょうがないから、楽しんだ方がいいよね、と思っていました。一度も日本に帰りたいとは思わなかったですね。

――肝が据わっていますね！

宮原 コロナによってたくさんの人が亡くなって、世界中が不安に陥っている大変な時に、スケートのことで悩むのはちっぽけなのかな、と感じたんです。自分を見つめ直した期間でしたね。結局、カナダには2年半、一人で滞在していました。

「辞めようかな」と言ったら「じゃあ、辞めれば」って言われて…

――2022年3月には引退。カナダで心技共にブラッシュアップした直後だったと思いますが、すんなり決めたんですか？

宮原 そうでもなかったです。実はストックホルムで行われた2021年の世界選手権がめちゃくちゃだったんです。ショートでもフリーでも転んじゃうし、ジャンプも回転不足を取られて、生涯で最悪の出来と言えるかもしれません。

すっかり自信を無くしてリーコーチに「辞めようかな」と言ったら「じゃあ、辞めれば」って。その時に「えっ」と思ったんですね。自分の中で「えっ」と咄嗟に思ったということは、本当の自分はまだやりたいんだな、と気づいて。北京五輪を目指すことにしたんです。

――ただ、残念ながら北京五輪の切符がかかった日本選手権では総合5位に沈みました。

宮原 日本選手権に向かうまで練習はいつも以上にきっちりやりました。万全の調子で臨んだはずなのに、フリーでジャンプを失敗。その瞬間「もう北京はないな」と思いました。同時にここまでやり切ったという満足感もあって、最後は清々しい気持ちでフィニッシュのポーズを取りました。

日本人で初めて抜擢されたアイスショー

――引退されて4年、今はどんな活動を？

宮原 国内外のアイスショーやツアーへの参加や、振付の仕事もしています。現役時代、音楽などの構成全体を感性ではなく、ロジカルに理解してきた経験が振付にはすごく役立っていますね。振付は、色んな要素をどう組み立てていくかの応用問題ですから、必ずしも最適解とは言わないけど、それに近い表現は見出せます。

――2024年からは日本スケート連盟の理事も務めていますね。

宮原 ジュニアの指導も少しずつやり始めたところです。引退後、一番嬉しかったのは『スターズオンアイス』カナダツアーのメインキャストに選ばれたことです。

――『スターズオンアイス』は、五輪や世界選手権王者などが集う北米で最も権威あるアイスショーです。カナダツアーのメインキャストに選ばれるのは、日本人では宮原さんが初めてです。

宮原 はい。日本での公演もありますけど、米国やカナダが本場なんです。引退前に、オール日本人キャスト版に出演したことがあるんですが、もう楽しくて。いつか、本場でやってみたいと夢を持っていたんですけど、まさか引退してすぐにオファーをいただけるとは思いませんでした。

春先に1か月間ぐらい、カナダの各都市を回って12公演ほど行います。最初はそれぞれの会場で氷の質が違うので戸惑うこともあったけど、今はだいぶ慣れてきて、ショーを楽しんでいます。

――メンバーの構成は？

宮原 十数名いて、毎年半分ぐらい変わりますね。カート・ブラウニングやエルビス・ストイコといったレジェンドたちも参加していますし、以前はパトリック・チャンもメンバーでした。カナダツアーでは毎回ワクワクするような体験をさせてもらっています。

