南沙良（23）が13日、東京・新宿ピカデリーで行われた出口夏希（24）とのダブル主演映画「万事快調〈オール・グリーンズ〉」（児山隆監督）テーチイン舞台あいさつで「ガチャガチャが好き」と意外な趣味を明かした。茨城県東海村のロケ地近くのイオンにガチャガチャが多く「良いなと。結構、行っていました。何、話してるんだろ」と言い、笑った。

「万事快調〈オール・グリーンズ〉」は、第28回松本清張賞を満場一致で受賞した波木銅氏の同名小説の映画化作品。南はラッパーを夢見ながらも、学校にも家にも居場所を見いだせず鬱屈（うっくつ）とした日々を送る朴秀美、出口は陸上部のエースでスクールカースト上位に属しながらも家庭では問題を抱える映画好きの矢口美流紅、吉田美月喜（22）が岩隈真子を演じた。3人は自分たちの夢をかなえるため、未来が見えない町とおさらばするために一獲千金を狙うしかないと同好会「オール・グリーンズ」を結成。危険な種子を栽培する不適切な禁断の課外活動を行う。

南は、撮影の時の思い出を聞かれると「支度場所の前のイオンが良かった。ガチャガチャが好きで…恐竜ブレスレット、いろいろな種類があって穴場」と、グッとテンションを上げて語った。

児山隆監督は「撮影期間中に、出口さんのお誕生日で、お好きだというので『クレヨンしんちゃん』のガチャガチャをプレゼントした」と、出口にガチャガチャを贈ったと明かした。同監督は、出口が「『これ、東京にないんですよ！』と喜んでいました」と、笑みを交えて振り返った。

◆「万事快調〈オール・グリーンズ〉」 ラッパーを夢見ながらも、学校にも家にも居場所を見いだせず鬱屈（うっくつ）とした日々を送る朴秀美（南沙良）と陸上部のエースで社交的スクールカースト上位に属しながらも、家庭では問題を抱えている映画好きの矢口美流紅（出口夏希）は、未来が見えない町で暮らすどん詰まりの日々の中、朴が地元のラッパー佐藤（金子大地）の家で危険な種子を手に入れる。その出来事をきっかけに、同級生で漫画に詳しい毒舌キャラ岩隈真子（吉田美月喜）岩隈の後輩で漫画オタクの藤木漢（羽村仁成）らを仲間引き入れ、同好会「オール・グリーンズ」を結成。この町を出ていくには、一獲千金を狙うしかないと学校の屋上で種子の栽培に乗り出し、禁断の課外活動を始める。