モトローラ・モビリティ・ジャパンはスマートフォン『motorola edge 60』を発表した。

片手持ちをしやすいよう、約179gの軽さ、約73mmのスリムな幅、クアッドカーブデザインを採用している。

カラーバリエーションはPANTONE Gibraltar Sea （ジブラルタルシーネイビー）、PANTONE Shamrock （シャムロックグリーン） の2色が用意されている。どちらもPANTONEカラーで仕上げた筐体に仕上がっている。

5,200mAhのバッテリーを搭載し、急速充電にも対応している。

「moto ai」を搭載し、スマートフォンに届く通知を自動で分析・要約する「とりまリスト」などの便利機能が使える。またカメラシステムにも対応している。

おサイフケータイ対応のFeliCa機能を搭載しているため、電子マネーの利用も可能だ。

『motorola edge 60』は、2月20日よりUQ mobile取扱店、UQ mobile online shopで販売開始を予定している。