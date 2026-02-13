リバプールが遠藤航の最新情報を発表。スロット監督が明かす「かなり長期間欠場することになるのは明らかだ」
リバプールが現地２月13日、クラブの公式Xを更新。「アルネ・スロット監督が遠藤航選手の負傷状況について最新情報を発表した」と綴る。
クラブは「背番号３は、水曜日の夜に行なわれたサンダーランド戦の後半に担架で運ばれ、長期の欠場に直面することになる」と伝える。「金曜朝の記者会見で、遠藤の状態についてスロット監督は『足の怪我です』と語った」という。
「まだいくつかチェックする必要はあるが、彼はかなり長期間欠場することになるのは明らかだ」
サンダーランド戦で先発した遠藤は、62分に相手のクロスをクリアしようとした際に左足首を負傷。一度はプレーを続行したが、再びピッチに倒れ込み、交代を余儀なくされていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
