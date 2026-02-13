左足首の負傷した遠藤。しばらく戦列を離れることになりそうだ。（C）Getty Images

写真拡大

　リバプールが現地２月13日、クラブの公式Xを更新。「アルネ・スロット監督が遠藤航選手の負傷状況について最新情報を発表した」と綴る。

　クラブは「背番号３は、水曜日の夜に行なわれたサンダーランド戦の後半に担架で運ばれ、長期の欠場に直面することになる」と伝える。「金曜朝の記者会見で、遠藤の状態についてスロット監督は『足の怪我です』と語った」という。
 
「まだいくつかチェックする必要はあるが、彼はかなり長期間欠場することになるのは明らかだ」

　サンダーランド戦で先発した遠藤は、62分に相手のクロスをクリアしようとした際に左足首を負傷。一度はプレーを続行したが、再びピッチに倒れ込み、交代を余儀なくされていた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「出場できる」日本サッカー界に朗報！森保ジャパン主力が２か月ぶりに戦線復帰へ！指揮官起用を示唆