2月14日はバレンタインデーです。デパートなどのチョコレート売り場がにぎわうなか、SNSで話題の新感覚のチョコレートも登場しています。



■来店客

「たくさんあって、すごい目移りして時間かかっちゃいました。」



年に一度の「甘い祭典」。広島市内のデパートには100を超える国内外のブランドが並びチョコレートを買い求める多くの人で賑わっています。楽しみ方は人それぞれです。





■街の声「チョコを買って、渡しました（隣の友達に）。ネコが好きなのでかわいいネコが書かれてるパッケージのチョコを選びました。」■街の声「家族には何か作ろうかなと思っていて可愛いパッケージのチョコを自分用に買いました。」バレンタインに個人で用意するチョコレートの予算額は、3年前には4000円を切っていましたが近年は5000円前後に。背景にあるのは物価高によるチョコレートの値上がりです。「渡す予定はない」とする女性は2025年より増え、4割を超えています。一方で自分へのご褒美としてチョコレートを買うケースは増加傾向だといいます。さまざまな選択肢のなかで今、話題となっているのが…。「天使の髪の毛」をモチーフにしたというチョコレート。一体、どんな商品なのでしょうか。■街の声「見たことある！なんかティックトックとかで見たことあります。」■街の声「SNSとかで見たことあります。」取り扱っている店を訪れました。■ヴィレッジヴァンガード広島サンモール店 久禮 美由紀 店長「こちらに展開しています。」■塚原美緒 記者「これがエンジェルヘアーチョコですか」トルコ伝統のピシュマニエと呼ばれる繊細な綿菓子を包みこんだ「エンジェルヘアーチョコレート」です。■塚原美緒 記者「口の中で最初にふわっとやわらかいものが広がって。ふわふわ、しゅわしゅわ食感が楽しいです」一枚1000円超えと少しお高めですが、SNSをきっかけに買い求める人もいるといいます。■ヴィレッジヴァンガード広島サンモール店 久禮 美由紀 店長Q:SNSで人気って知った時は？「やっぱりって思いましたね。インパクトすごいので。プレゼントとしてもいいと思うんですけど自分へのご褒美としても食べていただけたらなとは思います。」自分へのご褒美や大切な人への贈り物に。新感覚のチョコレートの登場でバレンタインの楽しみ方もさらに広がりそうです。【2026年2月13日 放送】