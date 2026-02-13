サッカーJ3、鹿児島ユナイテッドFCの最新情報をお届けする「フライデーユナイテッド」です。15日にホームで迎える「J2・J3 百年構想リーグ」第2節。FC琉球を相手に初勝利を狙います。



前節、J2宮崎との雪の開幕戦は、2度追いつく粘りを見せましたが、2対3で惜敗。15日の相手は昨シーズンJ3リーグで1勝1分けだったFC琉球です。かつてギラヴァンツ北九州やブラウブリッツ秋田時代にユナイテッドと対戦していた村松選手は「雪が降る中でも声援を送ってくれたサポーターは心強かった」と話します。





（鹿児島ユナイテッドFC・村松航太選手）「対戦相手の時から嫌でしたけど、あのサポーターが味方になってくれると思うと心強いし、開幕戦は5000人くらいだったけど、普段はもっと入るよって話も聞いているのでワクワクしてます」ゴールキーパーの川上選手は、前節がプロのリーグ戦デビュー。次こそはと気合十分です。（鹿児島ユナイテッドFC・川上康平選手）「試合に入って緊張もすごくあって、自分的にはふわふわしている感じもあって、いつも通りの力は出せなかった。次の試合では前節よりいいプレーをして、勝利を届けられるように頑張りたい」村主監督も前向きにチームを後押しします。（鹿児島ユナイテッドFC・村主博正監督）「まず前から行くこと、自分たちの力を信じて出し切ることというのは必ず実を結んでくる」J2・J3 百年構想リーグWEST―Bグループに所属するユナイテッド。第2節でFC琉球から初勝利を狙います。ホーム白波スタジアムで15日午後2時キックオフです。