2026年2月14日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月14日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
うわさ話に振り回されないように。真実を見極める目が大切。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
早起きして部屋を掃除しよう。運気がアップするはず。
10位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
運気は足踏み状態。今日はひと休みして頭を休めること。
9位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
精神的に落ち込みそう。好きな曲でテンションアップを。
8位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
低調日。でも人の気持ちを尊重して行動すれば、運気は上昇。
7位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
思いつきの行動にはツキなし。予定通りに動くと運気アップ！
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
人への感謝は、お金やものではなく、態度で示すことが大切。
5位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
根を詰めない方がうまくいきそう。たまにはよそ見も。
4位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
流行の小物を身に着けて。思わぬ幸運を呼び込める暗示あり。
3位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
こまごまとした買い物で散財しそう。どうせ買うならいいものを狙って。
2位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
ここ1番でパワーを発揮できそう。それまではおとなしくしていて。
1位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
常識破りの行動がラッキーのもと。体面は気にしないでOK。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)