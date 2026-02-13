●あす14日(土)の午後はところどころで、一時にわか雨の心配も

●日ざしと南風で気温上昇。あさって15日(日)は4月並みの暖かさに

●気温とともにスギ花粉の飛散が本格化するおそれ



きのう12日(木)、きょう13日(金)と県内を覆っていた高気圧はこれから東へと遠ざかり、西から前線が接近する予想です。

この前線によるメインの雨雲は九州南部に流れ込む見込みですが、あす14日(土)の昼過ぎから細かい雨雲が県内にも掛かる可能性があります。

あす14日(土)は秋吉台の山焼きが予定されていますが、午前中は日ざしも届くので、予定通りの開催に期待を持ちたいところです。

雨が止んだ後もしばらく雲は多めですが、あさって15日(日)にかけて天気は順調に回復する見通しです。





日中の日ざしと暖かい南風により、あさって15日(日)は気温がグッと上がります。

あす14日(土)は各地15度前後と、大体きょう13日(金)と同じくらいですが、あさって15日(日)は18度くらいまで上がり4月並みの暖かさとなりそうです。

あさって15日(日)は今シーズン初のレノファのホーム戦が控えています。気温以上に暑い気持ちで、レノファの選手を応援しましょう！

お出かけにも心地良い陽気ですが、一つ気がかりなのが花粉の飛散です。





県内の今後の花粉の見通しを見てみると、来週にかけて気温とともに、多少花粉の飛散量も増減はするものの花粉シーズンに向かって飛散が増えてくる心配があります。

長丁場となる花粉シーズンを少しでも楽に乗り越えるために、まだ飛散の少ないうちに入念な対策を行っていきましょう。





あす14日(土)は午前を中心に日ざしが届くでしょう。午後は厚い雲が広がりやすく、西部を中心ににわか雨の心配があります。お出かけの際は、折り畳み傘の用意があるといいでしょう。

日中は日ざしは控えめでも南風の影響で気温は高く、最高気温は各地15度前後まで上がる予想です。





あさって15日(日)は朝のうちはまだ雲が目立ちますが、午後にかけて晴れ間が広がる予想です。

最高気温は瀬戸内側を中心に18度を超えるところも多く、一段と暖かな陽気となりそうです。

この暖かさでスギ花粉が本格化するおそれがあります。対策をしっかり行いましょう。

来週は曇ったり晴れたりで、雨の心配が少ない分、空気の乾燥が続く見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）