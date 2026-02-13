「顔の小ささに驚愕」大谷翔平、イケメンモデルショット公開「かっこよさが限界突破」「レベルが上がってますね」
ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手は2月13日、自身のInstagramを更新。「newbalancebaseball（ニューバランスベースボール）」公式アカウントとの共同投稿で、イケメンなモデルショットを公開しました。
【写真】大谷翔平のイケメンモデルショット
スポーツブランド・ニューバランスのモデルショットで、1枚目は大谷選手とキッズモデルのツーショット、2〜4枚目は大谷選手のソロカットとなっています。いずれも自然な笑顔を見せながら、多彩なコーディネートを軽やかに着こなす姿が印象的です。
ファンからは「ナイスショット 大谷選手素敵です」「私もグローブでいい子いい子して貰いたい〜」「めっちゃカッコイイ＆カワユス」「何着ても似合うね」「モデルのレベルが上がってますね」「着こなしのかっこよさが限界突破してる」「大谷翔平の顔の小ささに驚愕！！」「夢を与えられる存在。素敵です」と絶賛する声が多数寄せられました。
(文:五六七 八千代)
「何着ても似合うね」大谷選手と共同投稿をした、スポーツブランド「newbalancebaseball」公式アカウントは、「2026年シーズンのShohei Ohtani Signature Collectionが新登場」とつづり、4枚のモデルショットを投稿。
愛犬と子どもとの心温まるショット4日には「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました」とつづり、2枚の写真を公開。大谷選手が愛犬・デコピンと子どもを抱き、絵本を読み聞かせている様子が収められています。温かな空気感が伝わる、思わずほっこりするショットです。気になった人はぜひチェックしてみてください。
