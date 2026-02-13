“バズった”愛らしいインタビューの裏で相次いだ中傷　金2つの伊女子選手が切実告白「2歳の息子に手を出さないで」【冬季五輪】

息子と金メダルを手に2ショットを撮るロロブリジーダ(C)Getty Images

愛する息子に向けられた心の無い言葉に苛立ちは強まった。

「傷ついた」

そう語気を強めたのは、目下開催中のミラノ・コルティナ冬季五輪で2つの金メダルを獲得したイタリアの女子スピードスケート代表であるフランチェスカ・ロロブリジーダ（イタリア）だ。

【写真】「過ごしやすい」と選手にも好評！ ミラノ・コルティナ五輪選手村の全容をチェック

現地時間2月7日に行われた女子3000mを五輪新記録となる3分54秒28で優勝し、スピードスケートでは同国女子で史上初の金メダルを手にした35歳。地元ファンを大いに沸かせた名スケーターが、世界的に“バズった”のは、戴冠直後のインタビューの模様だった。

地元放送局『RAI』のフラッシュインタビューに、「1週間ぶりにあった」という息子であるトンマーゾ君を連れ立って登場したロロブリジーダ。しかし、2歳児がマイクを向けられる状況に耐えられるはずもなく、大暴れ。笑顔で対応していた女王は鼻を引っぱられ、頭につけたヘアバンドも取られてしまうなど、やられたい放題だった。

この微笑ましいインタビューシーンは「愛らしい」「トンマーゾ君がキュートすぎる」と国内外で拡散。大きな反響を生んでいた。

しかし、ロロブリジーダによれば、好意的な反応ばかりではなかったという。イタリア・メディア『La Stampa』によれば、「多くの悪意あるコメントにがっかりしたし、傷づいた」と吐露。SNS上で寄せられた家族への中傷を告白した。

「あの時の私は自然体だった。彼（息子）とは1週間ぶりに会えた瞬間だったので、抱きしめたかった。彼は選手村にすら入れてなかったし、私も自分のことに集中していた。だから、彼は母親を恋しがっていた。それなのに私たちに向けられたコメントが残念だった」