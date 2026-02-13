県政界は選挙モードへ

石川県知事選挙の告示まで1週間を切り、県政界は本格的な選挙モードへ突入です。

石川県議会当初議会の最終日となった13日は、議員定数を一部改正する条例案や、過去2番目の規模となる一般会計で8889億円余りの新年度の予算案が可決されました。

また、不破大仁議員が新たに第108代の議長に就任しました。

現職・馳陣営は…

議会閉会後の恒例となっている各会派への挨拶まわりを行った馳知事は、自民党の重鎮県議会議員と握手し、「いよいよになりました」「がんばります」と応えました。

3月8日投開票の石川県知事選へ、気合い十分の様子で、これに対し、現職の推薦を決めている自民党石川県連の下沢佳充幹事長は「能登の復旧・復興、金沢以南の成長戦略、今（知事を）変えることに何の意味ももたないのではないか。ほどよく高市さんとの連携も訴えながら馳氏の勝利に向かって邁進したい」と語りました。

また、推薦を決めている第二会派の「未来石川」は、打出喜代文県議会議員が「馳知事の再選に向けて、ガンバロー！」と力を込めました。

前金沢市長・山野陣営は…

一方、前の金沢市長・山野之義氏の支援を決めたことで、自民党から除名処分を受け、1人会派となった喜多浩一県議会議員は、馳氏と簡単な挨拶を交わすだけでした。

山野氏を支援する喜多浩一県議会議員は「41人の県議会議員の中で、明確に山野さんの応援を表明しているのは私だけだけれど、これは人数が多いからといって選挙の結果が決まるわけではないので。山野さんを石川県のリーダーにすべく、全力を挙げて頑張ることしか考えていない」と語りました。

共産党系・黒梅明氏も出馬予定

それぞれの県議会議員も臨戦態勢に入った、石川県知事選挙は2月19日に告示、3月8日に投開票が行われ、共産党系の団体から黒梅明氏も立候補を予定しています。