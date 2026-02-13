『ポケモン』ナンジャモ指摘！気持ちが通じ合っていない…ドットとバトル 第128話あらすじ＆場面カット
人気アニメ『ポケットモンスター』（公式略称：アニポケ テレビ東京系 毎週金曜 後6：55〜）第128話「ステップ・バイ・ステップ！ドット＆ウェルカモ！！」あらすじ＆先行場面カットが公開された。
20日放送の第128話は、18テラスタイプのトレーナーを抜け、サポート役に回ると決めたドット。しかし、ウェルカモはドット不在の中、必死にバトルの特訓をしていた。
その様子を見たナンジャモは、ポケモンと気持ちが通じ合っていないと指摘。ドットにバトルを申し込む！ナンジャモとハラバリーに翻弄されるドット。しかし、ウェルカモの諦めない姿を見て？
同作は、ラクアでの決戦から1年後を舞台に、セキエイ学園に通うリコと冒険を続けるロイ…成長した2人が再び出会い、キャプテンピカチュウとともに新たな冒険に出るストーリー。ドットや新たな仲間・ウルトとともに、大事な何かを「取り戻す」物語が展開される。
■第128話あらすじ
