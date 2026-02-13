三人官女はどこへ？

3月3日、桃の節句はもうすぐです。おもちゃ売り場には雛人形が並びますが、最近は色や形などに変化が見られます。

【写真を見る】令和の雛人形はパステルカラー＆かわいさアップ？ 「夜に見つめられると緊張」…声受けて 時代で変わる“雛祭り”

熊本県嘉島町「イオンモール熊本」の売り場には、お内裏様とお雛様が並んでいました。桃の節句を祝う風習は昔と変わりません。

ただ、ちょっと気になることが。

記者「お雛様とお内裏様はたくさん見ますが、五人囃子はどこへ？三人官女は？」

担当者「えっとですね…」

売り場の奥に進むと？

担当者「こちらの方に」

記者「いましたね～！」

売り場を見渡すとほとんどが一段か二段で、相場は5～8万円ほどです。

今昔「雛人形」

1974年の熊本県内のデパートの様子を見ると、五段、七段と豪華な段飾りが主流でした。

しかし、今は…。

イオンモール熊本 キッズグループ担当 林敏彦さん「住宅事情の部分で、スペースの確保がなかなか難しい。好まれるのは玄関先に置けるようなコンパクトなものとか」

集合住宅の普及、インテリアの変化など、時代とともに飾りの規模は縮小し、その装いも変化しています。

林さん「雛飾りの色のトレンドとしては、今はベージュや白など淡い色合いが好まれています」

定番は鮮やかな赤や黒でしたが、令和のトレンドは「パステルカラー」。売り場は淡い色に包まれています。

江戸・平成・令和のお雛様の「顔」比較

人形の表情にも注目です。

江戸時代のお雛様と…。

2010年代のお雛様。

そして、現在のお雛様を比べると、輪郭は丸く、目は大きく、表情が少し優しくなったようにも見えます。

「夜に見つめられると緊張する…」といった声を受けて、かわいい雰囲気になっています。

ただ、見た目は変わっても『祝う気持ち』は変わりません。

林さん「嬉しい気持ちが前面に出ているのが親御さん。いろいろな気持ちがそこにはあって、自分も嬉しい気持ちになります」