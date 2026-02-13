テレビ朝日系「見取り図じゃん」が１２日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、リリーがＭＣを務めた。

この日は先週に引き続いて「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える会」をテーマに進行。ＥＸＩＴ・兼近大樹、レインボー・ジャンボたかお、さや香・新山、エバース、たくろうが出演した。

兼近は「芸能人の人たちって…。『芸能関係、出会いないわー』みたいな。言うけど…。めっちゃ出会いますよね」と小声で聞いた。

兼近は「芸能人同士でも出会ってるし。一般の人、いきまくってるじゃないですか」と話したが、共演者らからは「え？そうなんですか？」「そうなの？」「そんな…」と共感を得られず。新山は「なんか中学生の中に大学生が一人いるみたいな…」と状況を分析して笑わせた。

ピンときていない盛山が「例えば、どんなケースが？芸能人の出会いって…」と聞くと、兼近は「芸能人飲み会みたいなのはあるわけじゃないですか？そういうのに呼ばれていったら絶対に何かしらと繋がったりとか。だから芸人はいないのかもしんないですね」と話した。

リリーが「その芸能人同士が一夜だけとかもあるわけ？」と聞くと、兼近は「全然。それを目的に。僕もそれ自体を知ってるっていうだけで、お酒が飲めないから参加ができてないんです」と話した。

エバース・佐々木隆史は、芸能人飲み会に精通している芸人として「それこそ、池田さんじゃないですか？」とレインボー・池田直人の名を挙げたが、相方のジャンボは「池ちゃん…。いや、これ悲しいですけど、池ちゃんは四流港区女子とだけ…」と近況を明かして笑わせていた。