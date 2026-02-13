薄型タフネス格安スマホ「motorola edge 60」UQ mobileが発売、大画面有機ELや光学3倍カメラ搭載で誰にでも使いやすく
デザイン性と機能性を兼ね揃えた格安スマホを多数提供しているMotorolaの最新機種が、通信料金も抑えられるUQ mobileから登場します。詳細は以下から。
UQ mobileのプレスリリースによると、同社は2月20日（金）に「motorola edge 60」を販売するそうです。
motorola edge 60は120Hz表示に対応する6.7インチのSuper HD（2712×1220）有機ELディスプレイや「Dimensity 7400」プロセッサ、8GB RAM/128GB ROMを搭載。1TBまでのmicroSDXCカードにも対応しています。
最大の特長は耐久性。73×161×8.0mm/179gの薄型軽量ながら、米国国防省が策定する「MIL-STD-810H」規格準拠の堅牢性や水没にも耐えるIP68の防水防じん性能を両立したモデルです。
本体サイズは控えめですが、バッテリー容量は5200mAhで平均以上。68W急速充電対応でリチャージも短時間で済みます。
背面カメラは5000万画素メイン、5000万画素超広角、1000万画素望遠（光学3倍）の3眼構成で前面カメラは5000万画素。色見本で知られるPANTONE社の認証を受けており、あらゆる色調を忠実に再現できます。
カラーは鮮やかで目を引く「PANTONE Gibraltar Sea（ジブラルタルシーネイビー）」と「PANTONE Shamrock（シャムロックグリーン）」の2色展開です。
約20万円の上位機種motorola razr 60 ultraなどと同様に、着信・通知を要約する「とりまリスト」や、保存した写真やメモを後から手軽に確認できる「お気にいリマインダー」といった独自AI「moto AI」の機能も使えるmotorola edge 60。
本体価格は4万5800円。MNPでは1万1550円が割引されるほか、「スマホトクするプログラム」を適用し2年後に本体を返却することで2万3203円の支払いが免除されるため、実質1万1047円で使うことができます。
