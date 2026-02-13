声優・アーティストの小日向美香1st写真集『まなざし』（イマジカインフォス）が2月14日にリリース。特典画像が公開されました。



【写真】つるん陶器肌の小日向美香さん

同作の編集・制作は数々の声優写真集を手掛けてきた『声優グランプリ』が担当。ロケ地は京都と滋賀で、小日向が思い入れのあるアニメ作品の聖地を巡る内容となっています。



鴨川ではしゃぐ姿や商店街を散策する姿、学校での制服姿といった聖地にマッチした衣装だけでなく、浴衣やナチュラルな部屋着など、さまざまな小日向の姿を見ることができます。



小日向さんは「いつか写真集を出してみたいという夢をいつもお世話になっている声優グランプリさんで叶えられる事、とてもうれしいです！！昔はカメラの前でガチガチだった私が、沢山の衣装と素敵なヘアメイクを身にまとい、自信を持って色々な表情やポージングをしながら写真集の撮影に挑めたのも、いつも応援してくださる皆様がいてくれたからです。そんな皆様が楽しんでくれる姿を想像しながら撮影させていただきましたので、是非素の私も、新しい一面も楽しみにしていてください!!」と喜びを語っています。



【小日向美香さんプロフィール】

こひなたみか 3月14日生まれ。主な出演作はアニメ『BanG Dream! It’s MyGO!!!!!』（長崎そよ）、ゲーム『クラッシュフィーバー』（アナーコット）、舞台『振り子』（横根るい）ほか。楽曲の「夢のみちしるべ」 は各種音楽サイトで配信中。