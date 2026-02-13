トヨタの「新たなワゴンSUV」に反響殺到！

トヨタのドイツ法人は2026年2月5日、既存のSUV「bZ4X」をベースに利便性を高めた新型「bZ4Xツーリング」の予約受付を開始しました。

新型bZ4Xツーリングの大きな特徴は、クロスオーバーSUVの走破性とワゴンのような実用性を融合させた点にあります。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新型ワゴンSUV」です！（30枚以上）

全長4830mmのゆとりあるボディを活かし、荷室容量は669リットルという大容量を確保。家族での長距離移動やアウトドアレジャーにも十分対応できる、ファミリー向け電動SUVとしての資質を磨き上げました。

外観も、ブラックのホイールアーチやルーフレールを備えた「アドベンチャースタイル」を採用し、従来のモデルよりもタフで力強い印象を強めています。

走行性能においても、トヨタのBEVとして過去最高のパフォーマンスを実現。前輪駆動モデルでも165kW（224PS）のパワーを誇りますが、さらに強力な全輪駆動（AWD）モデルではシステム最高出力が280kW（380PS）に到達。この強大なパワーにより、最大1500kgのけん引能力も備えています。

また、悪路での走行をサポートする「X-MODE」や、低速で安定した走りを維持する「グリップコントロール」といった電子制御機能により、キャンプ場などの未舗装路でも安心して運転を楽しむことが可能です。

長距離ドライブに欠かせない航続距離と充電性能も、実用性を重視した設計となっています。

74.7kWhのバッテリーを搭載し、航続距離は最大591km（WLTPモード）を実現。急速充電を利用すれば、10％から80％まで約28分でチャージが完了します。

特に注目すべきは、ヒートポンプや「プリコンディショニング機能」の標準装備です。これにより、冬場の冷え込みが厳しい環境でも充電効率を一定に保つことができるほか、ナビゲーションがバッテリー残量を考慮して最適なルートを提案するなど、BEV特有の不安を解消する機能が充実しています。

グレード展開は、標準仕様の「Teamplayer」と上位の「Lounge」の2種類です。エントリーグレードであっても、14インチの大型ディスプレイや最新の安全支援システム「トヨタ・セーフティ・センス」が備わるなど装備は非常に豪華です。最上位の「Lounge」では、パノラマルーフやベンチレーションシートといった快適装備が加わり、より上質な移動空間へとアップグレードされます。

ドイツでの導入価格は4万9990ユーロ（日本円で約907万円／2026年2月中旬時点）からとなっており、2026年5月より順次ディーラーへと配備される予定です。

「bZ4Xツーリング」の発表を受け、ネット上ではその実用性の高さやスタイルを評価する声が数多く上がっており、「ワゴンSUVの時代がついに来た」「このスタイリングは好み」と、その外観やコンセプトを歓迎する書き込みが目立ちます。

特に、ベース車以上に磨きをかけた実用面への評価が高く、「荷室も室内も大幅に広くなっている。後席でもゆったり座れそうだし、選ぶなら絶対こっち」「自分の用途にはピッタリの1台。登場を待ちたい」と、導入を心待ちにするファンの声が散見されます。

また、SUVとしてのタフな仕上がりについても、「しっかりと最低地上高が確保されていて、ラギッド（無骨）感のある外装はアリ」「リアワイパーが装備されているのが地味にうれしいポイント」と、細かな仕様までチェックする熱心なユーザーからも好意的に受け止められているようです。

さらに、購入を現実的に検討する層からは、「BEV補助金の増額も追い風になりそう。がぜん現実味を帯びてきた」「正直、これはアリかもしれない」といった意見も上がっています。

一方で、外観にこだわりを持つ層からは「フェンダーの色をボディ同色に選べる設定も欲しい」といった、さらなるブラッシュアップを期待する要望も寄せられていました。