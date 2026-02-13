【義母！2週間預かって】5日でギブアップ「もう少し泊まっていく！」絶望＜第13話＞#4コマ母道場
義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？
第13話 ギブアップ【コウタの気持ち】
【編集部コメント】
コウタさん、親子ゲンカばかりの毎日にも限界でしたが、働きながらの家事、自分だけでなく親も散らかすその状況にも困っていました。結果、5日でギブアップ。やっと母ともこの散らかった部屋や家事ともお別れだと思っていたのに、イツキさんからの言葉は「せっかくだからもう少し泊まっていくね」。まさに絶望といった表情のコウタさんです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
第13話 ギブアップ【コウタの気持ち】
【編集部コメント】
コウタさん、親子ゲンカばかりの毎日にも限界でしたが、働きながらの家事、自分だけでなく親も散らかすその状況にも困っていました。結果、5日でギブアップ。やっと母ともこの散らかった部屋や家事ともお別れだと思っていたのに、イツキさんからの言葉は「せっかくだからもう少し泊まっていくね」。まさに絶望といった表情のコウタさんです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙