福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

ふくおかあまおうマルシェ

「博多あまおう」など福岡県の農林水産物が集合する。抹茶＆和菓子の振る舞いや模擬牛での乳しぼり体験、抽選会も。14日は先着200人にあまおうをプレゼント(午前11時半から整理券配布)。

日時:2月14日(土) と15日(日)、午前10時〜午後4時

場所:天神中央公園 貴賓館前広場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58510/

FM FUKUOKA くまもっとフェア in JR博多シティ

阿蘇の野菜直売所や酒造、農園などが出展。「MORNING JAM」の公開録音や「くまモン」と「ちくワン」が登場するステージイベントもある。

日時:2月15日(日)午前10時〜午後7時

場所:JR博多駅前広場 大屋根イベントスペース

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58513/

能楽堂散歩 in 福岡

「能楽」を体感しながら楽しめるイベント。能楽師による解説があり、実際に能面をつける体験もできる。入館料1000円。時間中は自由に入退館できる。

日時:2月14日(土)午後1時〜同5時、15日(日)午前11時〜午後3時

場所:大濠公園能楽堂

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58032/

ベイサイド バレンタインコンサート

ベイサイドのランドマーク「大型アクアリウム」前で開催する入場無料のコンサート。出演はクロマティックハーモニカ奏者の徳永延生さんとピアニスト・オルガニストの小森陽子さん。

日時:2月14日(土)午後1時〜同3時〜

場所:ベイサイドプレイス博多C館

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58381/

グミ バレンタインパーク

「友チョコ」ならぬ「友グミ」の贈り合いに、全都道府県のご当地フルーツを使用したグミや、スペイン発祥のキャンディ専門店「パパブブレ」の個性派グミなど100種類以上を取りそろえる。

日時:2月14日(土)まで、午前10時〜午後8時（最終日は午後6時終了）

場所:博多阪急 1階メディアステージ

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58333/

