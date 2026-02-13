京都大学は、一般選抜の出願状況と第１段階選抜の合格者数を発表しました。

発表によりますと、２５９４人の募集人員に対し、志願者は８０１５人に上り、倍率は３．１倍となりましたが、第１段階選抜が行われた結果、志願者数は７８６３人にまで絞り込まれ、倍率は３．０倍となりました。

京都大学の第１段階選抜は、入学志願者が募集人員を大幅に上回った場合に、大学入学共通テストの成績などで受験者数を絞りこむものです。

２６年度入試では経済学部（文系）を除くすべての学部・学科で実施され、１０日に結果が発表されました。

経済学部（理系）４．２倍でトップ 医学部医学科２．５倍に

学部・学科別に選抜後の倍率をみてみると、経済学部（理系）が最も高く４．２倍、次いで教育学部（文系）が３．８倍となりました。

このほか医学部では医学科２．５倍、人間健康科学科３．５倍で、医学部全体の倍率は２．９倍となったほか、法学部は２．８倍などとなりました。

出願書類の受付はすでに締め切られていて、第１段階選抜の合格者は２月１０日に発表されています。前期入試は２月２５、２６、２７日に行われ、合格発表は３月１０日です。

特色入試 「女性募集枠」全体倍率は２．５倍

一方１０日には、書類審査や大学入学共通テストの成績などによって判定される特色入試の合格者も発表されました。

このうち今回、理学部と工学部で新設された「女性募集枠」は、計３９人の募集定員に対し、志願者は９６人となり、全体の倍率は２．５倍となりました。一部の学科で定員割れがあったものの、２９人が合格しました。