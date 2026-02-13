浅地洋佑が7バーディで16位浮上 単独首位にJ・ラーム
＜LIVゴルフ第2戦 at アデレード 2日目◇13日◇ザ・グレンジGC（オーストラリア）◇7071ヤード・パー72＞LIVゴルフ今季2戦目の第2ラウンドが終了した。
〈爆速〉ジョン・ラームはコンパクトスイングでぶっ飛ばす
今年からLIV参戦の浅地洋佑は7バーディ・3ボギーの「68」をマーク。トータル5アンダー・16位タイに浮上した。2季連続年間王者のジョン・ラーム（スペイン）は「63」を叩き出し、トータル13アンダー・単独首位に浮上。トータル12アンダー・2位にはベン・キャンベル（ニュージーランド）が続いた。チーム戦ではダスティン・ジョンソン（米国）率いる『4エーシーズGC』、バッバ・ワトソン（米国）がキャプテンの『レンジゴーツGC』がトータル23アンダー・首位に並んだ。個人戦の賞金総額は2000万ドル（約31億4370万円）。チーム戦には1000万ドル（約15億7185万円）がかけられている。
