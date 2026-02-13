「ちいかわ×サンリオ」コラボぬいぐるみがプライズに登場 SNS歓喜「きゃーーーーーーー」「お迎え確定」「くりまんじゅうが可愛いすぎる」
アミューズメント専用景品（プライズ）などを提供するパレードの公式SNSが13日、人気キャラクター「ちいかわ」とサンリオのキャラクターがコラボレーションしたデザインの「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」のぬいぐるみが2月のプライズ商品として登場することを発表した。
【写真】「お迎え確定」マイメロなちいかわ、キティなハチワレなど3種のBIGぬいぐるみ
今回公開されたのは、マイメロディ姿のちいかわ、ハローキティ姿のハチワレ、ハンギョドン姿のくりまんじゅうの3種。「BIGぬいぐるみ」という名前の通り、大きめのデザインのぬいぐるみとなっている。
コメント欄では「くりまんじゅうが可愛いすぎる」「きゃわいい 欲しすぎる」「きゃーーーーーーー!!!!!」「はい、お迎え確定」など、早くも反響が寄せられている。
