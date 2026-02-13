13日、中道改革連合の新しい代表に小川淳也氏が選ばれました。新しい代表の誕生を熊本のトップたちはどうみているのでしょうか?



■中道改革連合 小川淳也新代表

「大変厳粛な過酷な職責を全身全霊をもって引き受け、まい進してまいりたい、その決意でございます」



公示直前に立憲民主党と公明党が結党した中道改革連合は、2月8日に投開票が行われた衆院選で大きく議席を減らし、共同代表が辞任の意向を表明していました。そして13日の代表選の結果、新代表に元立憲民主党幹事長の小川淳也氏が選出されました。





党内の融和や党の再建が課題となる中、熊本県政への影響は?

■立憲民主党熊本県連 西聖一代表代行

「お互いに一緒にやれるところはやりますし、是々非々ということもありますし、中央の動きをみながら県連としても合わせて対応していきたい」

■公明党熊本県本部 城下広作代表

「今までの与党と野党という形でやってきた細い流れがいきなり一緒になってしまうと、地方では混乱しやすくなる。公明は公明、立憲は立憲で残る選択肢もあっていいのではと思っています」



小川新代表は、週明けに新体制で本格始動したいとの考えを示しています。