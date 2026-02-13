愛甲千笑美「太りました、、、」 現在の体重を明かすもファン「めちゃめちゃ細いですよ…」「ちょうどいい！」
モデルの愛甲千笑美（34）が12日、自身のインスタグラムを更新。「太りました、、、！」と告白し、現在の体重を明かした。
【動画】「太りました、、、」水着姿の全身ショットを披露した愛甲千笑美
「お気づきの方もいらっしゃると思いますが」と書き出し、体重が増えたことを明かした愛甲は、自身のスタイルがわかる水着姿などを動画で公開。「このときの体重55kg 怖」と具体的な数字を明かし、「ベストは49kgなのでそこまで年内までに落としたい！」と目標を掲げた。
続けて「ダイエット民のみんないっしょにがんばろう？」と呼びかけ、「@chiemi_gohan にて ときどき体重を公開しながらダイエットメニューも紹介していきたいと思います」と自身の手料理を投稿しているアカウントを紹介した。
コメント欄には「めちゃめちゃ細いですよ…」「ちょうどいい！」「この際筋肉がっつり付けちゃう手も有るよ！」などの声が寄せられている。
