M!LKライブに「ESCAPE」チームが集結 佐野勇斗グッズ完全装備の共演者も
【モデルプレス＝2026/02/13】M!LKの佐野勇斗が2月12日、自身のInstagramを更新。日本テレビ系ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」の共演者がアリーナツアーに訪れたことを報告した。
【写真】M!LKメンバーと共演子役、メンカラグッズ完全装備
2月11日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にてアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」』のファイナル公演を開催したM!LK。佐野は「メンバーとみ！るきーずで作り上げるこの空間が何より楽しくて大切で、守りたい場所なんだなと再認識できました。またみんなに会える日を爆裂に楽しみにしてます！！」とファンへの感謝をつづった。続けて「チームエスケイプにも久々会えて嬉しかったぁー！！」と「ESCAPE」で共演していた女優の桜田ひより、俳優の結木滉星、元日向坂46の影山優佳、子役の阿部来叶がライブに訪れていたことを報告。佐野が阿部を抱っこし、仲の良さが伝わる微笑ましい5ショットを公開した。
また、阿部は自身の公式X（旧Twitter）で、ペンライトを佐野のメンバーカラーであるピンクに光らせ、ライブグッズのタオルと佐野のぬいぐるみを身につけた姿を公開。「真剣にステージを見つめたり、一緒に踊ったり...キラキラしたステージにたくさん刺激をもらいました」と振り返り、「余韻が抜けず、帰宅後もぬいぐるみに滅ポーズさせてました」とぬいぐるみにM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」の振りをさせていたという可愛らしいエピソードを明かした。
さらに、影山はInstagramのストーリーズで佐野の投稿を引用し、「M!LKさんのライブを観に行かせていただきました。数々の夢を叶えるお姿が本当に輝かしく、み！るきーずのみなさまに元気と笑顔を届け続けるみなさんはまさしくとびっきりのアイドルです！」と称賛。「私の夢も勝手に連れてきてもらってる心地にしていただいております。どうかみなさんが幸せをたくさん感じ取れるスマイルポップな2026年になりますように。大切な機会をありがとうございました！エスケイプ最高！！」と、熱いエールを送った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LKメンバーと共演子役、メンカラグッズ完全装備
◆佐野勇斗、ドラマ共演者との再会に歓喜
2月11日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にてアリーナツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」』のファイナル公演を開催したM!LK。佐野は「メンバーとみ！るきーずで作り上げるこの空間が何より楽しくて大切で、守りたい場所なんだなと再認識できました。またみんなに会える日を爆裂に楽しみにしてます！！」とファンへの感謝をつづった。続けて「チームエスケイプにも久々会えて嬉しかったぁー！！」と「ESCAPE」で共演していた女優の桜田ひより、俳優の結木滉星、元日向坂46の影山優佳、子役の阿部来叶がライブに訪れていたことを報告。佐野が阿部を抱っこし、仲の良さが伝わる微笑ましい5ショットを公開した。
◆阿部来叶、佐野勇斗のグッズ着用
また、阿部は自身の公式X（旧Twitter）で、ペンライトを佐野のメンバーカラーであるピンクに光らせ、ライブグッズのタオルと佐野のぬいぐるみを身につけた姿を公開。「真剣にステージを見つめたり、一緒に踊ったり...キラキラしたステージにたくさん刺激をもらいました」と振り返り、「余韻が抜けず、帰宅後もぬいぐるみに滅ポーズさせてました」とぬいぐるみにM!LKの楽曲「好きすぎて滅！」の振りをさせていたという可愛らしいエピソードを明かした。
さらに、影山はInstagramのストーリーズで佐野の投稿を引用し、「M!LKさんのライブを観に行かせていただきました。数々の夢を叶えるお姿が本当に輝かしく、み！るきーずのみなさまに元気と笑顔を届け続けるみなさんはまさしくとびっきりのアイドルです！」と称賛。「私の夢も勝手に連れてきてもらってる心地にしていただいております。どうかみなさんが幸せをたくさん感じ取れるスマイルポップな2026年になりますように。大切な機会をありがとうございました！エスケイプ最高！！」と、熱いエールを送った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】