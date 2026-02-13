Kis-My-Ft2「with MUSIC」トークゲストで初登場 デビューイベント時のハプニングテレビ初告白・SPメドレーも披露
【モデルプレス＝2026/02/13】2月14日放送の日本テレビ系音楽番組「with MUSIC」（毎週土曜22時〜）より、出演アーティストと歌唱楽曲が発表された。
デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2がトークゲストとして「with MUSIC」に初登場。男性アーティスト史上最速、4大ドームツアーで46万人を動員。煌びやかな活躍の裏にあるアイドルとは思えない苦労や下積み活動、15年の歴史をMCの有働由美子・松下洸平と共に一挙に振り返る。スタジオでは代表曲「Everybody Go」と「SHE! HER! HER!」、最新曲「UNISON」のSPメドレーを披露。また、今だから話すことができる“デビューイベントに起きたハプニング”をテレビの前で初めて語る。さらに、デビューライブにて着用していた玉森の衣装が紹介され、笑いが起こる場面もあった。
歌唱アーティストには、1月にメジャーデビュー40周年を迎えた徳永英明（※「徳」は正式には旧字体）が同番組に初登場。カバー曲を収録した自身の最新アルバムから中森明菜の名曲「飾りじゃないのよ涙は」をアレンジを交えて披露する。
また、[Alexandros]川上洋平とSennaRinは、映画「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の挿入歌「ENDROLL」をデュエット。BMSGとちゃんみなが手がけたガールズグループオーディション「No No Girls」に参加し、ファイナリストに選出されたふみのは、ちゃんみなが書き下ろしたデビュー曲「favorite song」を披露する。（modelpress編集部）
