生後11か月の長女を暴行し、死亡させた罪に問われている母親に対し、検察は懲役8年を求刑しました。



起訴状によりますと、松本亜里沙被告（29）は2018年、福岡県川崎町の当時の自宅で、生後11か月の長女・笑乃ちゃんの頭部に暴行を加え死亡させた傷害致死の罪に問われています。



初公判で、松本被告は「故意に暴行など振るっていません」と述べて起訴内容を否認し、弁護側は「持病のてんかんの発作で、抱いていた笑乃ちゃんを落としたなど事故の可能性がある」と無罪を主張していました。





裁判は、笑乃ちゃんの頭の骨折などが暴行によるものだったのかが争点となっています。13日の論告で検察側は、笑乃ちゃんの後頭部には頭を打ち付けたことでできた皮膚の変色が3か所あり、死亡は暴行によるものだとして、松本被告に懲役8年を求刑しました。一方、弁護側は「頭部に強い力が加わったことを示す医学的根拠はない」として、無罪を主張しました。最後に松本被告は「笑乃ちゃんを本当に愛していました。あの日、暴力を振るったことはなかったと信じてほしい」と訴えました。判決は3月3日に言い渡されます。