安楽亭で旬の″いちご″を使ったデザート登場見た目も華やかな「いちごフェア」開催中。

焼肉レストランの安楽亭では、2026年2月12日から3月末日まで、「赤い誘惑 いちごフェア」を開催しています。

最後の一皿で食べたくなる"いちご"のデザート

香ばしく焼き上げた焼肉のおいしさ、家族や仲間たちとの会話など楽しいひととき。焼肉という特別な時間の締めくくりに味わいたい贅沢なメニューたちが登場します。

・赤い誘惑！いちごたっぷりクラウンパフェ

新鮮ないちごを王冠のように華やかに盛り付けた一品。焼肉の後でも楽しめる軽やかな味わいに仕上げられていて、いちごの酸味と甘みを堪能できます。

価格は1408円。

・甘い罠！いちごとショコラのハーモニーサンデー

フレッシュないちごの酸味と、チョコの濃厚な甘みが口の中で重なり合います。

価格は748円です。

・〆で落ちる！いちごのスイートティラミス

甘酸っぱいいちごとチーズクリームのコクの相性が良い一品。重くないけれど、しっかりと満たされる味わいです。

価格は528円。

仕入れ状況によってフェア期間が変更になる場合があります。コスモス店、ぼたん店はフェア対象外です。

そのほか、詳しくは安楽亭ホームページのフェア情報から確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部