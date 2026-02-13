安楽亭で旬の″いちご″を使ったデザート登場見た目も華やかな「いちごフェア」開催中。
焼肉レストランの安楽亭では、2026年2月12日から3月末日まで、「赤い誘惑 いちごフェア」を開催しています。
最後の一皿で食べたくなる"いちご"のデザート
香ばしく焼き上げた焼肉のおいしさ、家族や仲間たちとの会話など楽しいひととき。焼肉という特別な時間の締めくくりに味わいたい贅沢なメニューたちが登場します。
・赤い誘惑！いちごたっぷりクラウンパフェ
新鮮ないちごを王冠のように華やかに盛り付けた一品。焼肉の後でも楽しめる軽やかな味わいに仕上げられていて、いちごの酸味と甘みを堪能できます。
価格は1408円。
・甘い罠！いちごとショコラのハーモニーサンデー
フレッシュないちごの酸味と、チョコの濃厚な甘みが口の中で重なり合います。
価格は748円です。
・〆で落ちる！いちごのスイートティラミス
甘酸っぱいいちごとチーズクリームのコクの相性が良い一品。重くないけれど、しっかりと満たされる味わいです。
価格は528円。
仕入れ状況によってフェア期間が変更になる場合があります。コスモス店、ぼたん店はフェア対象外です。
そのほか、詳しくは安楽亭ホームページのフェア情報から確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部