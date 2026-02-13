九州新幹線（博多〜鹿児島中央）が2026年3月12日に全線開業15周年を迎えます。JR九州はこの節目を記念し、旅行ファン垂涎の特別割引きっぷ2種類を順次発売。第1弾として、1日乗り放題が必ず当たる「九州ドリームガチャ・フリーきっぷ」、第2弾として、圧倒的なコストパフォーマンスを誇る2日間の「九州大冒険きっぷ」を発売します。本記事では、新幹線の歴史を振り返りながら、キャンペーンの魅力を解説します。

九州新幹線全線開業15周年を記念する「つばめの大冒険」

2011年3月、東日本大震災の直後に静かなスタートを切った九州新幹線全線開業。当時は派手なセレモニーこそ自粛されましたが、1万人を超える沿線住民が参加した、あの伝説的なCM「祝！九州」の映像は、今なお多くの鉄道ファンや九州人の心に深く刻まれています。

今回の15周年プロジェクト「つばめの大冒険」において、JR九州があえて「ガチャ」という遊び心のある手法を第1弾に持ってきた点に注目したいところです。これは、単なる移動手段としての新幹線を超え、旅そのものを「ワクワクする体験」へと昇華させようとする同社の強い意志を感じさせます。また、第2弾で博多駅に「つばめ」車両を展示するという試みも、ブランドの原点回帰と感謝の表現として非常に粋な演出といえるでしょう。

第1弾：運を味方に！「九州ドリームガチャ・フリーきっぷ」

3月14日・15日の2日間限定で利用できるのが、くじ引き形式の「九州ドリームガチャ・フリーきっぷ」です。

必ず当たる！「空くじなし」の豪華くじ

くじ引き券購時と当選したきっぷの購入時、それぞれに支払いが必要

JR九州アプリ上で「くじ引き券」を購入して挑戦すると、以下のいずれかのフリーきっぷが必ず当たります。

・JR九州全線 1日乗り放題（100本限定のレア枠）

・九州新幹線全線 1日乗り放題

いずれも九州新幹線・西九州新幹線を含むJR九州の特急・快速・普通列車の普通車自由席が乗り降り自由となります。特筆すべきは価格設定で、大人の場合、くじ引き券の購入時ときっぷの購入時の2回に分けて、合計15,000円を決済する仕組み。例えば、博多〜鹿児島中央を通常のきっぷで往復する場合と比べるときっぷ約7,840円もおトクになる計算です。

ダブルチャンスで15,000ポイントの還元も

ダブルチャンスでさらにおトクに

さらに、購入者の中から抽選で15組に「JRキューポ 15,000ポイント」が、250組にアミュプラザで使える1,500円分クーポンが当たるダブルチャンスも用意されています。運が良ければ、実質負担ほぼゼロで九州を縦断できるかもしれません。

第2弾：GW前を駆け抜ける！「九州大冒険きっぷ」

4月10日〜19日までの期間限定で利用できるのが、連続する2日間乗り放題となる「九州大冒険きっぷ」です。

圧倒的なコストパフォーマンス

こちらはガチャではなく、希望のエリアを選んで購入できます。

・全九州版：大人20,000円／こども3,000円

・北部九州版：大人10,000円／こども2,000円

モデルコース（大分発）では、1日目に博多のイベントを楽しんだ後、鹿児島で黒豚を堪能し、2日目に西九州新幹線で長崎を巡るという豪華な旅が提案されています。この行程を通常のきっぷで利用すると44,080円かかりますが、本きっぷなら20,000円。なんと24,080円もおトクになります。

大分発モデルコース

商品概要と購入時の注意点

購入手順（イメージ）

九州ドリームガチャ・フリーきっぷ

・利用期間：2026年3月14日(土)または3月15日(日)

・くじ引き券購入期間：2月14日(土)〜3月12日(木) 20時

・発売箇所：JR九州アプリ限定

・決済方法：クレジットカード決済のみ。1回目に「くじ引き券」代金（大人の場合14,500円）、当選後にきっぷ購入代金（500円）の2段階決済となります。

九州大冒険きっぷ

・利用期間：2026年4月10日(金)〜4月19日(日)のうち連続する2日間

・発売期間：2026年3月10日(火)〜4月17日(金) ※乗車日前日まで

・発売箇所：JR九州インターネット列車予約限定

いずれの商品も「こども用」は大人用との同時購入・同一行程での利用が条件となります。また、予約・決済後の払い戻しはできないため、計画をしっかり立ててから購入しましょう。

九州新幹線が繋いだ15年間の絆を祝うこの特別な機会。運試しのガチャで弾丸ツアーを楽しむもよし、2日間かけて九州をじっくり「大冒険」するもよし。春の九州を新幹線で駆け抜けてみてはいかがでしょうか。

（TOP画像：Pixta、その他画像：JR九州）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）