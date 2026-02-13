2026年2月11日、俳優の小沢仁志が自身のYouTubeチャンネルを更新。タレントの松岡昌宏をゲストに迎え、トークをする様子を公開した。

2人が初めて会ったのは、京都の肉割烹『安参』だという。当時松岡は番組を収録しており、お店のカウンターに小沢がいたようだ。現在松岡は小沢のYouTubeも視聴していると明かし、動画を楽しんで見ていると伝えた。それに対し小沢は「松岡だけソウルがこっちより」と親近感を感じていると答え、仲睦まじく談笑する姿を見せた。

2人は昨年の夏にYouTubeでコラボをする予定があったようだが、そのタイミングで松岡は「ウチ解散しちゃった」と、自身のグループについて振り返った。そして話題は、お互いのYouTubeについて。小沢はYouTubeによって現場で会わない人と仲良くなれるのが「いい」と語り、現在小沢は小林幸子と古館伊知郎とYouTubeを機に仲良くなり、3人で飲みにいくこともあると明かした。

その後は、食事をしながら昔を振り返っていく。小沢は1番抗っていたアイドルは「諸星和己」と語り、「あれはすごいから」と振り返った。松岡は『光GENJI』がいなかったら「この世界に入ってない」と語り、尊敬する先輩として「佐藤アツヒロ」の名前を挙げた。

今回の動画に視聴者からは「漢だよな」「最高でしかない」「イケおじだわ」といった声が集まった。

（文＝向原康太）