MASHが、デビュー20周年記念シングル第2弾となる新曲「金木犀」を2月11日に配信リリースした。

本作は、季節の移ろいとともにふと蘇る記憶、そして大人になった今だからこそ胸に響く“出会いの奇跡”を、静かで温かな眼差しで描いたバラード。誰もが一度は経験したことのある感覚を、過度な脚色を施すことなく素直な言葉で描いた一曲となっている。

歌詞には、地下鉄を上がった先の雨上がりの街、落ち葉の浮かぶ水たまり、木枯らし一号の気配といったごく日常的な風景が描かれている。サウンドは、ぬくもりのあるアコースティックギターとグランドピアノを軸に穏やかに展開し、途中から加わるバイオリンが、出会いの奇跡を綴った歌詞に情感豊かな彩りを添え、楽曲全体を包み込んでいる。

・MASH コメント

匂いと音楽は、記憶のタイムカプセル。ふと触れた瞬間に、あの日の場所まで連れて行ってくれる。この歌をすべての出会いと、愛に捧げます。

（文＝リアルサウンド編集部）