　Jリーグは２月13日、MUFGスタジアム（国立競技場）で6月13日に開催される「JリーグオールスターDAZN カップ」に出場する選手および監督を選ぶファン・サポーター投票のJ１速報結果を発表した。

　この速報は、投票が開始された２月６日から２月９日11時59分までの４日間の集計結果。J１の投票結果のEASTグループでは、前年J１王者の鹿島アントラーズ勢が強さを見せた。昨季の最優秀選手賞に輝いたGK早川友基が最多得票を獲得し、FW鈴木優磨（２位）、DF植田直通（３位）、FWレオ・セアラ（５位）、MF荒木遼太郎（７位）と、トップ10に５人の選手がランクイン。監督部門でも鹿島の鬼木達監督が１位となっている。

　一方、WESTグループではサンフレッチェ広島のGK大迫敬介が１位。ガンバ大阪のFW宇佐美貴史が２位、DF中谷進之介が３位で続いた。監督部門では、名古屋グランパスのペトロヴィッチ監督が首位に立っている。

　クラブ別の得票数では、EASTは鹿島、WESTはG大阪がそれぞれトップとなった。
 
【J１速報結果】
●選手得票上位10位
EAST
１位　GK早川友基（鹿島）
２位　FW鈴木優磨（鹿島）
３位　DF植田直通（鹿島）
４位　FW伊藤達哉（川崎）
５位　FWレオ・セアラ（鹿島）
６位　FW細谷真大（柏）
７位　MF荒木遼太郎（鹿島）
８位　MF佐藤龍之介（FC東京）
９位　GK小島亨介（柏）
10 位　DF古賀太陽（柏）

WEST
１位　GK大迫敬介（広島）
２位　FW宇佐美貴史（G大阪）
３位　DF中谷進之介（G大阪）
４位　MF香川真司（C大阪）
５位　FW大迫勇也（神戸）
６位　FWラファエル・エリアス（京都）
７位　MF稲垣 祥（名古屋）
８位　FW鈴木章斗（広島）
９位　GK前川黛也（神戸）
10 位　DF藤井陽也（名古屋）

●監督別得票上位３位
 EAST
１位　鬼木 達（鹿島）
２位　リカルド・ロドリゲス（柏）
３位　大島秀夫（横浜FM）

WEST
１位　ペトロヴィッチ（名古屋）
２位　イェンス・ヴィッシング（G大阪）
３位　者 貴裁（京都）

●クラブ別得票上位３位
EAST
１位　鹿島アントラーズ
２位　川崎フロンターレ
３位　横浜F・マリノス

WEST
１位　ガンバ大阪
２位　サンフレッチェ広島
３位　ヴィッセル神戸

　ファン・サポーター投票は５月11日まで行なわれ、中間結果は３月下旬、最終結果は５月中旬に発表される予定だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

