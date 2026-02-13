J１オールスターに入る選手は？ ファン投票の途中結果速報が発表！ 王者・鹿島勢がEASTトップ10に５人、香川４位、宇佐美２位…WESTも激戦！
Jリーグは２月13日、MUFGスタジアム（国立競技場）で6月13日に開催される「JリーグオールスターDAZN カップ」に出場する選手および監督を選ぶファン・サポーター投票のJ１速報結果を発表した。
この速報は、投票が開始された２月６日から２月９日11時59分までの４日間の集計結果。J１の投票結果のEASTグループでは、前年J１王者の鹿島アントラーズ勢が強さを見せた。昨季の最優秀選手賞に輝いたGK早川友基が最多得票を獲得し、FW鈴木優磨（２位）、DF植田直通（３位）、FWレオ・セアラ（５位）、MF荒木遼太郎（７位）と、トップ10に５人の選手がランクイン。監督部門でも鹿島の鬼木達監督が１位となっている。
一方、WESTグループではサンフレッチェ広島のGK大迫敬介が１位。ガンバ大阪のFW宇佐美貴史が２位、DF中谷進之介が３位で続いた。監督部門では、名古屋グランパスのペトロヴィッチ監督が首位に立っている。
クラブ別の得票数では、EASTは鹿島、WESTはG大阪がそれぞれトップとなった。
【J１速報結果】
●選手得票上位10位
EAST
１位 GK早川友基（鹿島）
２位 FW鈴木優磨（鹿島）
３位 DF植田直通（鹿島）
４位 FW伊藤達哉（川崎）
５位 FWレオ・セアラ（鹿島）
６位 FW細谷真大（柏）
７位 MF荒木遼太郎（鹿島）
８位 MF佐藤龍之介（FC東京）
９位 GK小島亨介（柏）
10 位 DF古賀太陽（柏）
WEST
１位 GK大迫敬介（広島）
２位 FW宇佐美貴史（G大阪）
３位 DF中谷進之介（G大阪）
４位 MF香川真司（C大阪）
５位 FW大迫勇也（神戸）
６位 FWラファエル・エリアス（京都）
７位 MF稲垣 祥（名古屋）
８位 FW鈴木章斗（広島）
９位 GK前川黛也（神戸）
10 位 DF藤井陽也（名古屋）
●監督別得票上位３位
EAST
１位 鬼木 達（鹿島）
２位 リカルド・ロドリゲス（柏）
３位 大島秀夫（横浜FM）
WEST
１位 ペトロヴィッチ（名古屋）
２位 イェンス・ヴィッシング（G大阪）
３位 者 貴裁（京都）
●クラブ別得票上位３位
EAST
１位 鹿島アントラーズ
２位 川崎フロンターレ
３位 横浜F・マリノス
WEST
１位 ガンバ大阪
２位 サンフレッチェ広島
３位 ヴィッセル神戸
ファン・サポーター投票は５月11日まで行なわれ、中間結果は３月下旬、最終結果は５月中旬に発表される予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
