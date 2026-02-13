aoen¡¢¥¨¥à¥ª¥ó!¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤Ç¿ÍÀ¸½é¤Î¥¨¥¢¥®¥¿ー¤ËÄ©Àï¡ªºòÇ¯³«ºÅ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë¤âÌ©Ãå
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄ¤¤ÂÀÍÛ¡ÊThe Blue Sun¡Ë¡×¤ÎMV
aoen¤¬3·î18Æü¤Ë2nd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÉÃ¤ÇÍî¤Á¤¿¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤ÆMUSIC ON! TV¡Ê¥¨¥à¥ª¥ó!¡Ë¤Ë¤Æ¡¢aoen¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤¬3¥õ·îÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¢£2nd¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ3¥õ·îÏ¢Â³¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷
aoen¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö±þ±ç-HIGH ～Ì´¤Î¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó～¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿7¿ÍÁÈ¿·À¤Âå J-POP¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡£2025Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÀÄ¤¤ÂÀÍÛ¡ÊThe Blue Sun¡Ë¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È7¿Í¤Î¸ÄÀ¤òµ±¤«¤»¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2·î26ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢aoen¤¬¿ÍÀ¸½é¤Î¥¨¥¢¥®¥¿ー¤ËÄ©Ä©¡£ÆüËÜ¥¨¥¢¥®¥¿ー¶¨²ñ¤ÎµÜ¾ë¥Þ¥ê¥ª¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ãー¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÁÏºî¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Ã»»þ´Ö¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤·æºî¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯12·î¤ËÅìµþ¡¦Ë½§PIT¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡Øaoen Digital SingleÈ¯ÇäµÇ°Mini Live ¡ãÊü²Ý¸å¥¤¥ó¥¯¥ì¥Ç¥£¥Ö¥ë¡ä¡Ù¤ÎÎ¢Â¦¤ËÌ©Ãå¤·¤¿±ÇÁü¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥¹¥«¥Ñー¡ª¥µー¥Ó¥¹¤Ç¥¨¥à¥ª¥ó!Ã±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¿·µ¬·ÀÌó¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë±þÊç¤·¤¿¿ÍÁ´°÷¤Ë¡Ö±Ç²è¥Õ¥£¥ë¥àÉ÷¥¯¥ê¥¢¤·¤ª¤ê¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç7Ì¾¤Ë¡ÖÄ¾É®¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëÄ¢¡×¤¬Åö¤¿¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
MUSIC ON! TV¡Øaoen house ～¤½¤Î1～¡Ù
02/26¡ÊÌÚ¡Ë22:00～22:30
