Kis-My-Ft2がアイドルとは思えない苦労や下積み活動を語る！『with MUSIC』次回ラインナップ発表
2月14日放送の日本テレビ『with MUSIC』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。
■出演アーティスト / 歌唱楽曲
川上洋平 [Alexandros]×SennaRin
「ENDROLL」
Kis-My-Ft2
「Everybody Go」
「SHE! HER! HER!」SPメドレー
「UNISON」
徳永英明（「徳」は旧字体、「英」は草冠の間に空きありが正式表記）
「飾りじゃないのよ涙は」
ふみの
「favorite song」
※アーティスト名50音順
■デビューライブでの玉森裕太の衣装にスタジオ一同大爆笑
デビュー15周年を迎えるKis-My-Ft2が、トークゲストとして『with MUSIC』に初登場。
男性アーティスト史上最速、4大ドームツアーで46万人を動員。煌びやかな活躍の裏にあるアイドルとは思えない苦労や下積み活動、15年の歴史を、MCの有働由美子・松下洸平とともに振り返る。デビューライブでの玉森裕太の衣装に、スタジオ一同大爆笑となる場面も。
さらに、今だから語れるデビューイベントに起きた信じられないハプニングとは？ TVで初めて明かされるその内容に注目だ。
スタジオでは、代表曲「Everybody Go」と「SHE! HER! HER!」のSPメドレーと最新曲「UNISON」を披露。
■歌唱アーティストは、徳永英明、川上洋平[Alexandros]、SennaRin、ふみの
2026年1月にメジャーデビュー40周年を迎えたシンガーソングライターの徳永英明が『with MUSIC』に初登場。カバー曲を収録した徳永の最新アルバムから、中森明菜の名曲「飾りじゃないのよ涙は」を渾身のアレンジで届ける。
[Alexandros]のボーカル＆ギターの川上洋平と女性シンガーのSennaRinが登場。映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の挿入歌「ENDROLL」をデュエットで披露。
BMSG×ちゃんみなによるガールズグループオーディション『No No Girls』に参加し、ファイナリストに選出された、まっすぐで飾らない歌声と表現力で支持を集める、ふみのが登場。ちゃんみなが書き下ろしたデビュー曲「favorite song」を披露する。
■番組情報
日本テレビ『with MUSIC』
02/14（土） 22:00～22:54
MC：有働由美子
アーティストナビゲーター：松下洸平
出演アーティスト（50音順）：川上洋平 [Alexandros]×SennaRin、Kis-My-Ft2、徳永英明、ふみの
■関連リンク
『with MUSIC』番組サイト
https://www.ntv.co.jp/withmusic/