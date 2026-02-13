

●ビースタイル <302A> [東証Ｇ]

3月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。



●川田テク <3443> [東証Ｐ]

3月31日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。



●オークネット <3964> [東証Ｐ]

3月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。



●ＡＩメカ <6227> [東証Ｓ]

3月31日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。



●バイセル <7685> [東証Ｇ]

3月31日現在の株主を対象に1→2の株式分割を実施。最低投資金額は現在の2分の1に低下する。



●パイロット <7846> [東証Ｐ]

6月30日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。



●南プラ <7887> [東証Ｓ]

3月31日現在の株主を対象に1→5の株式分割を実施。最低投資金額は現在の5分の1に低下する。



●ビジコーチ <9562> [東証Ｇ]

3月31日現在の株主を対象に1→3の株式分割を実施。最低投資金額は現在の3分の1に低下する。



株探ニュース

