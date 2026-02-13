新潟市の中原市長は、スポーツ施設の再編が検討されている白山エリアにアリーナを建設する方針を示しました。



13日、新潟商工会議所の廣田会頭からアリーナ建設の要望書を受け取った中原市長。



■新潟市 中原八一市長

「交流人口の増加を通じて新潟の経済を活性化させていくためには、これまで新潟になかった『アリーナ』であると判断をし、来年度アリーナの本格的な検討に着手していきたい。」



アリーナは、プロスポーツの公式戦やコンサートなどのイベントを開催できる屋内施設で、建設場所として新潟市中央区白山エリアにある新潟市体育館と新潟市陸上競技場のサブトラックを廃止し、その跡地を活用する方針です。



また、陸上競技場については利用状況などを考慮し、改修や建て替えを検討していくという事です。



新潟市は今後、アリーナの規模などについて検討していく方針で、検討のための調査費用を来年度の当初予算に盛り込む見通しです。