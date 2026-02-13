13日(金)は所々でにわか雨がありましたが、広い範囲で昨日より気温が上がりました。最高気温は、佐渡市羽茂や糸魚川市では10℃を超えました。そのほかも8℃前後まで上がったところが多く、広く3月上旬～中旬並みになりました。



週末は、さらに季節先取りの天気になりそうです。



◆土日の予想天気図

14日(土)の本州付近は、南に中心を持つ高気圧に覆われるため、県内も晴れる時間が長くなるでしょう。



15日(日)もはじめ高気圧に覆われますが、次第に寒冷前線が県内付近を通過していく見込みです。このため、昼ごろまで日差しが届きますが天気が下り坂で、夜は雨が降りそうです。



そして、土日は13日(金)よりも暖かくなりそうです。



◆最高気温

14日(土)は11℃前後、15日(日)は13℃前後の予想で、日差しが届く日中はポカポカと暖かく感じられるでしょう。とくに、15日(日)は4月上旬並みとサクラが咲くころの気温になりそうです。雪解けが進むため、積雪の多い地域ではナダレに注意をしてください。



一方、朝晩は冷えて氷点下のところもあるでしょう。日中との寒暖差がありますので、服装選びに注意をしてください。



ただ、このまま春に突入とはならなそうです。



◆週間予報

早速、週明け16日(月)には寒気が入ってきて所々で雪が降りそうです。

17日(火)以降もスッキリしない天気が続いて、冷たい雨や雪の降る日があるでしょう。



土日の暖かさは一時的となり、来週はまた厚手の上着が必要な寒さが戻ってきます。寒暖差で体調を崩さないように気をつけください。