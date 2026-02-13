2月14日のバレンタインを前に、新潟市の専門学校生が献血に来た人たちにチョコレートをプレゼントしました。



新潟市中央区の献血会場で配っていたのは、国際調理製菓専門学校の生徒が作ったチョコレート。冬の時期は天候などの影響を受け献血をする人の数が減少傾向にあるため、チョコレートを渡し献血への協力を呼びかけます。



■献血に来た人

「(チョコを)いただいてうれしかった。ボランティアじゃないが、(献血は)簡単にできるしいいと思う。」



■国際調理製菓専門学校 加藤愛梨さん

「チョコレートを渡すイベントを通じて、いろんな方が献血に参加したり、ちょっとでも興味を持っていただけたら。」



県内の10～30代の献血者数は13年前に比べ半数ほどに減っていて、若者にもっと献血に興味を持ってほしいということです。